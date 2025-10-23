ATOSS Software - Aktie steigt rasant +10,52 % - 23.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die ATOSS Software Aktie. Sie steigt um +10,52 % auf 117,70€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ATOSS Software ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Arbeitszeit- und Personalplanung, bekannt für innovative Technologien und starke Kundenorientierung. Hauptprodukte sind Software für Workforce Management und Zeitwirtschaft. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum und expandiert international. Wichtige Konkurrenten sind SAP, Kronos und Workforce Software. ATOSS punktet mit hoher Anpassungsfähigkeit und einem umfassenden Produktportfolio.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ATOSS Software Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -24,47 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die ATOSS Software Aktie damit um +3,20 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ATOSS Software um -6,74 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,28 % geändert.

ATOSS Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,20 % 1 Monat +3,40 % 3 Monate -24,47 % 1 Jahr -19,38 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,85 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Ein von Atoss Software höher gestecktes Profitabilitätsziel für das laufende Jahr hat am Donnerstag die Aktie des Software-Anbieters steil nach oben katapultiert. Im frühen Handel schoss die Aktie auf 120,20 Euro nach oben, auf den höchsten …

Leichte Kursgewinne haben am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt geprägt. Nach dem Rücksetzer des Dax am Vortag legte dieser im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 24.188 Punkte zu. Damit verbleibt der Leitindex in einer Konsolidierung …

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.