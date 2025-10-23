    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Alarm für die Solarbranche

    Insolvenzen im Elektrohandwerk haben sich seit 2022 fast verdreifacht! (FOTO)

    Kloster Lehnin (Brandenburg) (ots) - Die deutsche Solarbranche steht unter
    massivem Druck. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis)
    (https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html) hat sich die Zahl der eröffneten
    und Mangels Masse abgewiesenen Insolvenzverfahren im Wirtschaftszweig
    Elektroinstallation, zu dem auch Photovoltaik-Installationsbetriebe zählen, seit
    2022 fast verdreifacht. Während im zweiten Quartal 2022 noch 37 Verfahren
    registriert wurden, waren es im zweiten Quartal 2025 bereits 110.

    Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Solaranlagen für Privatkunden stark
    eingebrochen. Laut Bundesnetzagentur
    (https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Home/home_node.html) wurden im ersten
    Halbjahr 2025 nur noch Photovoltaikanlagen
    (https://www.gse-greensolarenergy.de/photovoltaik) mit einer Gesamtleistung von
    647 Megawatt auf Eigenheim-Dächern installiert, ein Rückgang um 55 Prozent
    gegenüber dem Vorjahr. Erfasst wurden typische Eigenheim-Anlagen mit einer
    Nennleistung von drei bis zehn Kilowattpeak.

    Zusätzlich wächst das Investitionsrisiko durch neue gesetzliche Vorgaben: Seit
    dem 25. Februar 2025 gilt im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023)
    (https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/) , dass neue Photovoltaikanlagen
    bei negativen Börsenstrompreisen keine Einspeisevergütung mehr erhalten. Für
    Betreiber erschwert das die wirtschaftliche Planung erheblich. Weitere
    Verunsicherung bringt die Debatte um ein mögliches Ende der festen
    Einspeisevergütung ab 2026. Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche
    (CDU) begründete die Pläne mit den milliardenschweren Kosten der Förderung und
    dem Umstand, dass Strom häufig in Zeiten eines ohnehin bestehenden Überangebots
    eingespeist werde. Zukünftig soll die Förderung stärker system- und
    marktorientiert ausgestaltet werden.

    "Diese politischen Ankündigungen verunsichern private Hausbesitzer und
    Investoren gleichermaßen. Viele warten jetzt ab", erklärt Richard Köller,
    technischer Leiter und Ingenieur der GSE Green Solar Energy GmbH
    (https://www.gse-greensolarenergy.de/) . "Was die Branche dringend braucht, ist
    ein dauerhaft verlässliches Rahmenwerk, das es Installationsbetrieben,
    Betreibern und Hausbesitzern erlaubt, langfristig zu planen. Statt die Dynamik
    beim Ausbau auszubremsen, müsste die Politik endlich den Netzausbau
    beschleunigen und klare, verlässliche Leitplanken setzen."

    Die aktuelle Insolvenzwelle zeigt: Die Energiewende scheitert nicht an
    mangelndem Interesse der Bürger, sondern an einem politischen Zickzackkurs, der
    Planungssicherheit verhindert.

