Insolvenzen im Elektrohandwerk haben sich seit 2022 fast verdreifacht! (FOTO)

Kloster Lehnin (Brandenburg) (ots) - Die deutsche Solarbranche steht unter

massivem Druck. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis)

(https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html) hat sich die Zahl der eröffneten

und Mangels Masse abgewiesenen Insolvenzverfahren im Wirtschaftszweig

Elektroinstallation, zu dem auch Photovoltaik-Installationsbetriebe zählen, seit

2022 fast verdreifacht. Während im zweiten Quartal 2022 noch 37 Verfahren

registriert wurden, waren es im zweiten Quartal 2025 bereits 110.



Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Solaranlagen für Privatkunden stark

eingebrochen. Laut Bundesnetzagentur

(https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Home/home_node.html) wurden im ersten

Halbjahr 2025 nur noch Photovoltaikanlagen

(https://www.gse-greensolarenergy.de/photovoltaik) mit einer Gesamtleistung von

647 Megawatt auf Eigenheim-Dächern installiert, ein Rückgang um 55 Prozent

gegenüber dem Vorjahr. Erfasst wurden typische Eigenheim-Anlagen mit einer

Nennleistung von drei bis zehn Kilowattpeak.





Zusätzlich wächst das Investitionsrisiko durch neue gesetzliche Vorgaben: Seit

dem 25. Februar 2025 gilt im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023)

(https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/) , dass neue Photovoltaikanlagen

bei negativen Börsenstrompreisen keine Einspeisevergütung mehr erhalten. Für

Betreiber erschwert das die wirtschaftliche Planung erheblich. Weitere

Verunsicherung bringt die Debatte um ein mögliches Ende der festen

Einspeisevergütung ab 2026. Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche

(CDU) begründete die Pläne mit den milliardenschweren Kosten der Förderung und

dem Umstand, dass Strom häufig in Zeiten eines ohnehin bestehenden Überangebots

eingespeist werde. Zukünftig soll die Förderung stärker system- und

marktorientiert ausgestaltet werden.



"Diese politischen Ankündigungen verunsichern private Hausbesitzer und

Investoren gleichermaßen. Viele warten jetzt ab", erklärt Richard Köller,

technischer Leiter und Ingenieur der GSE Green Solar Energy GmbH

(https://www.gse-greensolarenergy.de/) . "Was die Branche dringend braucht, ist

ein dauerhaft verlässliches Rahmenwerk, das es Installationsbetrieben,

Betreibern und Hausbesitzern erlaubt, langfristig zu planen. Statt die Dynamik

beim Ausbau auszubremsen, müsste die Politik endlich den Netzausbau

beschleunigen und klare, verlässliche Leitplanken setzen."



Die aktuelle Insolvenzwelle zeigt: Die Energiewende scheitert nicht an

mangelndem Interesse der Bürger, sondern an einem politischen Zickzackkurs, der

Planungssicherheit verhindert.



