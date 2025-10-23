Rekordjahr 2024 und starkes erstes Halbjahr 2025 dank Hanf.com-Erfolg in Deutschland

Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1, ISIN: CA64134N2032), ein auf ethnobotanische Arzneimittelentwicklung spezialisiertes Biotech-Unternehmen, profitiert deutlich von seiner strategischen Portfolio-Beteiligung von aktuell 30,75 % an CWE European Holdings Inc. - dem Betreiber der führenden deutschen Hanf- und CBD-Plattform Hanf.com. Für das Fiskaljahr 2024 meldet CWE ein Umsatzwachstum von beeindruckenden +65 % auf 7,12 Mio. CAD (rund 4,8 Mio. EUR). Noch bemerkenswerter: Nach einem Verlustjahr 2023 erzielt Hanf.com nun ein positives, operatives Ergebnis von 838.000 CAD (ca. 570.000 EUR) und einen Nettogewinn von 371.000 CAD (etwa 250.000 EUR). Damit gelang nicht nur der Turnaround, sondern der Sprung zu einer operativen Gewinnmarge von 11,8 %, was als ein außergewöhnliches Ergebnis für ein junges Wachstumsunternehmen im CBD-Sektor betrachtet werden kann.

Cannabis-Legalisierung in Deutschland als Wachstumsmotor

Besonders profitabel wirkt sich die 2024 in Deutschland beschlossene Cannabis-Legalisierung aus, die das Konsumenteninteresse an legalen Hanf- und CBD-Produkten erheblich steigerte. Entsprechend breit ist das Umsatzplus gestützt und resultiert aus einer Kombination von Marktentwicklung und Expansion. Über 90 % der Erlöse (6,63 Mio. CAD bzw. 4,47 Mio. EUR) entfielen auf das Einzelhandelsgeschäft und auch das Großhandelssegment und die Franchisegebühren konnten weiter zulegen.

Zugleich baute CWE seine Präsenz konsequent aus: Neue Filialen, erweiterte Franchise-Standorte und der Launch exklusiver Produktlinien festigten die Marktposition von Hanf.com als führende Marke im Bereich „Natural Wellness“. Die Kostenstruktur blieb dabei effizient: Die Bruttomarge verbesserte sich auf 58,1 %, während der Anteil der Vertriebs- und Verwaltungsausgaben am Umsatz trotz des Wachstums stabil bei rund 46 % blieb.

Solide Bilanz und positiver Ausblick für 2025

Auch die Bilanz präsentiert sich robust: Die Gesamtaktiva stiegen um 53 % auf 3,14 Mio. CAD (ca. 2,12 Mio. EUR), das Eigenkapital drehte von einem Minus von 0,4 Mio. CAD in 2023 zu einem Plus von 0,43 Mio. CAD (etwa 290.000 EUR). Trotz des rasanten Wachstums blieb auch der Cashflow positiv, was als ein klares Zeichen für die finanzielle Stabilität des Geschäftsmodells gewertet werden kann. Der Aufwärtstrend setzt sich nach vorläufigen Zahlen auch 2025 fort. So legte der Umsatz im ersten Halbjahr um 31 % auf rund 5,0 Mio. CAD (ca. 3,4 Mio. EUR) zu.