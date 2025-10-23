ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 450 Euro
- Berenberg bleibt bei MTU auf "Buy" mit 450 Euro.
- Ersatzteilgeschäft stärkt operatives Ergebnis deutlich.
- Quartalsbericht übertrifft Erwartungen von Analysten.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. George McWhirter betonte am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Triebwerkherstellers die starke Entwicklung des Ersatzteilgeschäfts. Dadurch habe MTU beim operativen Ergebnis (Ebit) deutlich besser als erwartet abgeschnitten./ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 380,1 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,58 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,67 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 449,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 428,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 470,00EUR was eine Bandbreite von +11,08 %/+21,98 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 450 Euro
