Fast die Hälfte der deutschen KMU will verstärkt auf Produktinnovationen setzen - trotz steigender Kosten

LONDON, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Laut einer aktuellen Studie von Alibaba.com, einer führenden Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, wollen deutsche kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den nächsten 12 Monaten mehr in Produktinnovationen investieren.

Eine Befragung von 500 Entscheidungsträger:innen deutscher KMU ergab, dass die Hälfte (50 %) trotz wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Kosten plant, mehr für Produktinnovation sowie Forschung und Entwicklung auszugeben. Über 90 % der Befragten gaben an, dass innovative Produkte ein wichtiger Faktor für ihr Wachstum und ihren Erfolg seien. Dies unterstreicht die positiven Auswirkungen der Entwicklung neuer Ideen und deren Umsetzung.

Ein Drittel der KMU, die mehr in moderne und marktgerechte Produkte investieren wollen, gab an, dass ihre Investitionen vor allem der Verbesserung der Qualität bestehender Produkte (33 %) und der Erfüllung von Kundenbedürfnissen (ebenfalls 33 %) dienen sollen. Etwas mehr als ein Viertel (27 %) der KMU erhofft sich durch Produktinnovationen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen.

Deutsche KMU sind zwar innovativ und entschlossen, sich von anderen abzuheben, sehen sich jedoch mit mehreren Hindernissen konfrontiert. So gaben fast die Hälfte aller deutschen KMU (47 %) an, dass die Kosten für Innovationen zu hoch, beziehungsweise deren Finanzierung zu kompliziert seien. Fast zwei Drittel (57 %) nannten hohe Kosten als Herausforderung bei der Beschaffung neuer Produkte. Das spiegelt die allgemeinen makroökonomischen Herausforderungen wider, mit denen deutsche KMU konfrontiert sind.

Ein Mangel an Ressourcen stellt ebenfalls ein spürbares Hindernis für Produktinnovationen dar. So gab fast jedes dritte (32 %) befragte KMU an, dass die internen Ressourcen fehlen, um Produktinnovationen voranzutreiben. Fast ein Viertel der Unternehmen hatte Schwierigkeiten, mit dem Tempo des Wandels Schritt zu halten (24 %), oder gab an, nicht über das erforderliche Fachwissen oder die notwendigen Kenntnisse zu verfügen (22 %). Um dieses Problem anzugehen, setzen deutsche KMU auf KI-Tools zur Unterstützung der Produktinnovation. Laut der Studie von Alibaba.com sind fast zwei Drittel (60 %) der deutschen KMU zuversichtlich, KI-Tools für die Produktinnovation einsetzen zu können.