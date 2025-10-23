    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Atoss Software auf 'Hold' - Ziel 120 Euro

    • Jefferies stuft Atoss auf "Hold" mit 120 Euro Kursziel.
    • Analyst hebt angehobenes Margenziel für 2025 hervor.
    • Auftragseingang hat Vorjahresniveau wieder erreicht.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nicht nur das angehobene Margenziel für 2025 des Software-Anbieters positiv hervor. Er betonte zudem, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe./rob/ck/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
