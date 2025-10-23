Jefferies belässt Atoss Software auf 'Hold' - Ziel 120 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,13 % und einem Kurs von 117,4 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +6,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,78 %.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,84 Mrd..

ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 152,00EUR was eine Bandbreite von +2,92 %/+30,36 % bedeutet.