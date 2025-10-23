JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen.
Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Grund seien das schwächere Geschäft mit den wichtigsten Pharmaprodukten und mit Diagnostik./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 295,8EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
