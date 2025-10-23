JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen.Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Grund seien das schwächere Geschäft mit den wichtigsten Pharmaprodukten und mit Diagnostik./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:49 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 295,8EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



