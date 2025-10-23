JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Nach dem dritten Quartal gebe es Zuversicht, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach den Zahlen. Im Fokus stehe die Geschäftsbeschleunigung im vierten Quartal./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 97,22EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.



