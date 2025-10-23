JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Nach dem dritten Quartal gebe es Zuversicht, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach den Zahlen. Im Fokus stehe die Geschäftsbeschleunigung im vierten Quartal./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 97,22EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
