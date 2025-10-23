    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRigetti Computing AktievorwärtsNachrichten zu Rigetti Computing

    Rigetti Computing Aktie schießt durch die Decke - 23.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Rigetti Computing Aktie bisher um +11,28 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rigetti Computing Aktie.

    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Rigetti Computing ist ein Vorreiter im Quantencomputing, der durch seine innovativen Technologien und strategischen Partnerschaften besticht.

    Rigetti Computing Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Die Rigetti Computing Aktie notiert aktuell bei 34,58 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,28 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,51  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rigetti Computing Aktie damit um -19,82 % günstiger geworden.

    Rigetti Computing Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,82 %

    Informationen zur Rigetti Computing Aktie

    Es gibt 324 Mio. Rigetti Computing Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,21 Mrd. wert.

    Washington verhandelt Aktien-Deals mit IonQ, Rigetti, & D-Wave


    Die Trump-Regierung setzt ihre Strategie fort: Fördergelder gegen Beteiligungen. Nach MP Materials sollen nun auch Quantenfirmen unter staatlichen Einfluss geraten – verhandelt wird über Millionenbeträge.

    Rigetti Computing Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rigetti Computing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rigetti Computing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rigetti Computing

    +11,75 %
    -19,82 %
    +36,08 %
    ISIN:US76655K1034WKN:A3DE3J



