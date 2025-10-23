Besonders beachtet!
Rigetti Computing Aktie schießt durch die Decke - 23.10.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Rigetti Computing Aktie bisher um +11,28 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rigetti Computing Aktie.
Rigetti Computing ist ein Vorreiter im Quantencomputing, der durch seine innovativen Technologien und strategischen Partnerschaften besticht.
Rigetti Computing Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025
Die Rigetti Computing Aktie notiert aktuell bei 34,58€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,28 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,51 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rigetti Computing Aktie damit um -19,82 % günstiger geworden.
Rigetti Computing Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-19,82 %
Informationen zur Rigetti Computing Aktie
Es gibt 324 Mio. Rigetti Computing Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,21 Mrd. wert.
Washington verhandelt Aktien-Deals mit IonQ, Rigetti, & D-Wave
Die Trump-Regierung setzt ihre Strategie fort: Fördergelder gegen Beteiligungen. Nach MP Materials sollen nun auch Quantenfirmen unter staatlichen Einfluss geraten – verhandelt wird über Millionenbeträge.
Rigetti Computing Aktie jetzt kaufen?
