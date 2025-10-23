Rigetti Computing Aktie schießt durch die Decke - 23.10.2025

Rigetti Computing ist ein Vorreiter im Quantencomputing, der durch seine innovativen Technologien und strategischen Partnerschaften besticht.

Rigetti Computing Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

Die Rigetti Computing Aktie notiert aktuell bei 34,58€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,28 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,51 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rigetti Computing Aktie damit um -19,82 % günstiger geworden.