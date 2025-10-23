IonQ Aktie mit kräftigem Kursplus - 23.10.2025

Die IonQ Aktie konnte bisher um +13,84 % auf 54,38€ zulegen. Das sind +6,61 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

IonQ revolutioniert mit ionenbasierten Quantencomputern die Rechenleistung, bietet Cloud-Dienste an und konkurriert mit IBM und Google. Ihre Technologie verspricht höhere Präzision und Skalierbarkeit.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IonQ Aktie damit um -10,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,63 %.

IonQ Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,86 % 1 Monat -11,63 %

Informationen zur IonQ Aktie

Es gibt 347 Mio. IonQ Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,92 Mrd. wert.

Die Trump-Regierung setzt ihre Strategie fort: Fördergelder gegen Beteiligungen. Nach MP Materials sollen nun auch Quantenfirmen unter staatlichen Einfluss geraten – verhandelt wird über Millionenbeträge.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

IonQ Aktie jetzt kaufen?

