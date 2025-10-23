    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIonQ AktievorwärtsNachrichten zu IonQ

    IonQ Aktie mit kräftigem Kursplus - 23.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die IonQ Aktie bisher um +13,84 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IonQ Aktie.

    Besonders beachtet! - IonQ Aktie mit kräftigem Kursplus - 23.10.2025
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    IonQ revolutioniert mit ionenbasierten Quantencomputern die Rechenleistung, bietet Cloud-Dienste an und konkurriert mit IBM und Google. Ihre Technologie verspricht höhere Präzision und Skalierbarkeit.

    IonQ Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Die IonQ Aktie konnte bisher um +13,84 % auf 54,38 zulegen. Das sind +6,61  mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IonQ Aktie damit um -10,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,63 %.

    IonQ Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,86 %
    1 Monat -11,63 %

    Informationen zur IonQ Aktie

    Es gibt 347 Mio. IonQ Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,92 Mrd. wert.

    IonQ Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IonQ Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IonQ Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IonQ

    +13,46 %
    -10,86 %
    -11,63 %
    -4,91 %
    ISIN:US46222L1089WKN:A3C4QT



