Volkswagen-Partner QuantumScape: Darum geht die Aktie weiter steil!

Um 161,1 Prozent haben sich die Anteile von QuantumScape in diesem Jahr bereits gesteigert. Das ist eine bemerkenswerte starke Performance, nachdem sich in der Aktie seit Mitte 2022 kaum noch etwas getan hatte. Der Partner von Volkswagen profitierte dabei von Forschungsdurchbrüchen . Nicht nur zeichnet sich die Überlegenheit der Batterien von QuantumScape ab, auch beim lange schwierigen Fertigungsprozess hat sich etwas getan.

Über ein operatives Geschäft verfügt das Unternehmen allerdings noch immer nicht. Das scheint Anlegerinnen und Anleger nach den am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen allerdings nicht zu stören – dafür gibt es durchaus gute Gründe.

Weiterhin 0 US-Dollar Umsatz, aber niedrigere Verluste als gedacht

Die Konzernerlöse lagen im abgelaufenen Quartal bei genau 0,00 US-Dollar nach 0,00 US-Dollar im Vorquartal beziehungsweise im Vorjahreszeitraum. Da QuantumScape aber noch nicht in Masse produziert, ist dieser Wert allgemein erwartet worden.

Beim Fehlbetrag schnitt das Unternehmen nach Kostensenkungen etwas besser ab. Analystinnen und Analysten hatten auf einen Fehlbetrag von -0,20 US-Dollar je Aktie getippt, QuantumScape erwirtschaftete in den drei Monaten aber "nur" einen Verlust von 18 Cent pro Anteilsschein.

Insgesamt beliefen sich die auf die Anteilseignerinnen und -eignern entfallenden Verluste auf 105,2 Millionen US-Dollar nach 118,1 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Der größte Ausgabenposten ist mit 92,1 Millionen US-Dollar unverändert Forschung und Entwicklung.

Üppige Finanzreserven verlängern Überlebensdauer

Die Barmittel sind nach einer Meilensteinzahlung von rund 141,0 auf 225,8 Millionen US-Dollar gestiegen. In Erwartung weiterer Zahlungen sowie erster Aufträge von Kunden geht der Konzern davon aus, dass die verfügbaren Kapitalreserven von knapp 1 Milliarden US-Dollar (inklusive liquidierbarer Assets wie Anleihen) nun für ein Jahr mehr reichen als bislang kalkuliert.

Angesichts eines Auftragsbestands von 12,8 Millionen US-Dollar für das kommende Quartal hat QuantumScape seinen Ausblick auf das Gesamtjahr daher verbessert. Der operative Verlust (EBITDA) soll sich nun auf 245 bis 260 Millionen US-Dollar belaufen.

Die Investitionsausgaben sollen sich auf 30 bis 40 Millionen US-Dollar belaufen, was ebenfalls weniger ist als bislang geschätzt und auch mit Effizienzverbesserungen begründet wird.

Endlich erste Geschäfte: Marktteilnehmende reagieren begeistert!

Anlegerinnen und Anleger reagierten begeistert und sorgten mit Käufen sowohl in der US-Nachbörse noch am Mittwochabend als auch in der Vorbörse am Donnerstag für kräftige Kursgewinne. Um rund 15 Prozent (Stand: 11:20 Uhr) konnte sich die Aktie steigern. Behält dieser Aufschlag seine Gültigkeit, kann QuantumScape seine in diesem Jahr starke Ausbeute weiter verbessern.

Von früheren Rekordnotierungen sind die Anteile aber noch immer meilenweit entfernt. Gegenüber dem Allzeithoch 132,73 US-Dollar betragen die Verluste selbst nach dem jüngsten Kurssprung noch immer 88,2 Prozent. Gegenüber dem Ausgabepreis von 24,80 US-Dollar liegen die Abgaben bei 36,9 Prozent. Gewinne hat hier also nur erzielt, wer die jahrelange Kursflaute gekauft hat.

Fazit: Aussichten verbessert, Aktie aber weiter hochspekulativ

Beim Batterieforschungsunternehmen QuantumScape, an dem auch die Wolfsburger beteiligt sind, stehen die Zeichen nach dem am Mittwochabend vorgelegten Quartalsbericht auf erste Erlöse im kommenden Quartal: Das nährt die Hoffnung auf einen kommerziellen Durchbruch und sorgt für kräftige Kursgewinne.

Auch die üppigen Finanzreserven sowie die verbesserte Unternehmensprognose sorgt für Erleichterung. Trotz des schwierig zu bemessenden Unternehmenswertes könnte die in diesem Jahr ohnehin schon steile Rallye daher anhalten – auch weil hier Shortseller noch immer mit einem Leerverkaufsinteresse von 9,5 Prozent vertreten sind.

Es bleibt vorerst aber beim Verdikt schon nach den letzten Quartalszahlen: Einen überzeugenden Investment-Case bietet QuantumScape noch nicht. Der Wert ist hochspekulativ und im Depot bestenfalls als Risikoposition zu bewerten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion