Konsumgüter-Aktien sind günstig

Die Aktien von Basiskonsumgüter-Aktien entwickeln sich seit zwei Jahren deutlich schlechter als der MSCI World. Der Grund für die enorme Outperformance des Weltindex ist der ungebrochene KI-Boom an der Börse. Vor allem die im MSCI World hochgewichteten „Magnificent Seven“ sind die Haupttreiber dieser signifikanten Outperformance.

Inzwischen hat die relative Bewertung von Unternehmen aus dem Basiskonsumgüter-Sektor im Vergleich zum MSCI World ein 25-Jahres-Tief erreicht und weist die niedrigste Indexgewichtung dieses Jahrhunderts auf. Das erwartete KGV liegt mit 19,0 deutlich unter dem Wert des MSCI World von 20,4.