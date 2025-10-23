Basiskonsumgüter-Aktien
Konsumgüter-Aktien sind günstig
Viele Konsumgüter-Aktien sind günstig. Aber nicht alle Aktien der Branche sind ein lohnendes Investment.
Die Aktien von Basiskonsumgüter-Aktien entwickeln sich seit zwei Jahren deutlich schlechter als der MSCI World. Der Grund für die enorme Outperformance des Weltindex ist der ungebrochene KI-Boom an der Börse. Vor allem die im MSCI World hochgewichteten „Magnificent Seven“ sind die Haupttreiber dieser signifikanten Outperformance.
Inzwischen hat die relative Bewertung von Unternehmen aus dem Basiskonsumgüter-Sektor im Vergleich zum MSCI World ein 25-Jahres-Tief erreicht und weist die niedrigste Indexgewichtung dieses Jahrhunderts auf. Das erwartete KGV liegt mit 19,0 deutlich unter dem Wert des MSCI World von 20,4.
Das ist überraschend. Denn der Sektor wird in der Regel mit einem Aufschlag gegenüber dem breiten Markt gehandelt. Die derzeitige Unterbewertung bietet antizyklischen Anlegern Chancen, denn in der Vergangenheit lagen die besten Einstiegszeitpunkte in die Konsumgüterbranche oft in solchen Phasen der Unterbewertung.
Allerdings sollten Anleger nur Unternehmen mit echter Preissetzungsmacht und starken Marken kaufen. Denn die können ihre Margen langfristig verteidigen. Eine solche Preissetzungsmacht entsteht vor allem durch nachhaltige Wettbewerbsvorteile („Burggräben“).
Wir haben den Sektor unter die Lupe genommen und stellen unsere Branchenfavoriten vor.
