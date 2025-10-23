    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software

    ATOSS Software zündet Cloud-Turbo – Gewinnziel kräftig angehoben

    Die Aktie von Atoss Software ist am Donnerstag regelrecht durchgestartet. Nach einer überraschenden Prognoseanhebung steigt die Aktie um mehr als 10 Prozent auf den höchsten Stand seit Juli.

    • Atoss Aktie steigt über 10% nach Prognoseanhebung.
    • Umsatz Q3 2025 wächst um 12% auf 47,2 Millionen Euro.
    • Cloud-Geschäft treibt Wachstum, 70% wiederkehrende Einnahmen.
    ATOSS Software hat im dritten Quartal 2025 erneut starke Zahlen vorgelegt. Der Münchner Anbieter von Workforce-Management-Software steigerte den Umsatz um rund 12 Prozent auf 47,2 Millionen Euro (Vorjahr: 42,1 Millionen Euro) und traf damit die Erwartungen von Analysten.

    Besonders das Cloud-Geschäft war der Wachstumstreiber: Die Erlöse legten um 25 Prozent auf 23,4 Millionen Euro zu, der Anteil wiederkehrender Einnahmen aus Cloud und Wartung kletterte auf 70 Prozent. Das verschaffe "dem Unternehmen eine gute Sichtbarkeit für die Zukunft", lobt Jefferies-Analyst Henrik Paganetty.

    Für die ersten neun Monate 2025 liegt das Umsatzplus bei 11 Prozent auf 139,3 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg leicht auf 48,2 Millionen Euro, was einer Marge von 35 Prozent entspricht. Besonders erfreulich: Der Anteil wiederkehrender Umsätze – also Cloud-Abos und Wartungsverträge – kletterte auf 70 Prozent. Das Cloud- und Subskriptionsgeschäft wuchs um 28 Prozent auf 67,6 Millionen Euro, während Einmalerlöse aus klassischen Softwarelizenzen um 38 Prozent auf 6 Millionen Euro sanken.

    Auf dieser Basis hob das Management seine Prognose für die EBIT-Marge von mindestens 31 auf 34 Prozent an. Das Umsatzziel von rund 190 Millionen Euro für das Gesamtjahr bleibt bestehen – und würde das 20. Rekordjahr in Folge bedeuten.

    Analyst Paganetty lobte den Bericht als "solide" und sieht die höheren Margen als klaren Kurstreiber. Anleger feiern Atoss daher als einen der Gewinner des Tages im SDAX. Die Aktie stieg am Vormittag um rund 10 Prozent und wechselte mit Blick auf die Performance seit Jahresanfang die Vorzeichen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


