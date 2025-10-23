Carrefour sacken ab - JPMorgan: Jahresziele kaum erreichbar

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Umsatzzahlen von Carrefour haben am Donnerstag die jüngste Erholung der Aktie konterkariert. Das Papier des größten europäischen Lebensmittelhändlers sackte im französischen Leitindex Cac 40 um 4,0 Prozent auf 12,94 Euro ab und weitete damit auch seinen Jahresverlust auf nun wieder knapp 6 Prozent aus. Bis zum Vortag hatte der Kurs sich gleichwohl ausgehend vom September-Tief um rund 13 Prozent erholt.

JPMorgan-Analyst Borja Olcese bekräftigte seine "Underweight"-Empfehlung und schrieb: Nachdem in der ersten Jahreshälfte das operative Ergebnis im Jahresvergleich bereits kräftig zurückgegangen sei, habe die Handelsdynamik des Supermarktbetreibers im dritten Quartal in allen Regionen die Erwartungen verfehlt.