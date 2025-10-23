    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarrefour AktievorwärtsNachrichten zu Carrefour

    Carrefour sacken ab - JPMorgan: Jahresziele kaum erreichbar

    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Umsatzzahlen von Carrefour haben am Donnerstag die jüngste Erholung der Aktie konterkariert. Das Papier des größten europäischen Lebensmittelhändlers sackte im französischen Leitindex Cac 40 um 4,0 Prozent auf 12,94 Euro ab und weitete damit auch seinen Jahresverlust auf nun wieder knapp 6 Prozent aus. Bis zum Vortag hatte der Kurs sich gleichwohl ausgehend vom September-Tief um rund 13 Prozent erholt.

    JPMorgan-Analyst Borja Olcese bekräftigte seine "Underweight"-Empfehlung und schrieb: Nachdem in der ersten Jahreshälfte das operative Ergebnis im Jahresvergleich bereits kräftig zurückgegangen sei, habe die Handelsdynamik des Supermarktbetreibers im dritten Quartal in allen Regionen die Erwartungen verfehlt.

    Zwar habe das Management erneut die Ziele für das operative Ergebnis und den freien Barmittelzufluss 2025 bestätigt, doch "angesichts der beobachteten Trends und der durchwachsenen Erfolgsbilanz" von Carrefour erwarte er keine derlei starke Wende. "Darüber hinaus stellen wir weiterhin die Qualität der Erträge und des Cashflows sowie deren Nachhaltigkeit infrage."/ck/mis

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carrefour Aktie

    Die Carrefour Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 13,03 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carrefour Aktie um +1,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carrefour bezifferte sich zuletzt auf 9,63 Mrd..

    Carrefour zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,0800 %.




    Verfasst von dpa-AFX
