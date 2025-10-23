AKTIE IM FOKUS
Carrefour sacken ab - JPMorgan: Jahresziele kaum erreichbar
- Carrefour-Aktie fällt um 4% auf 12,94 Euro.
- Jahresverlust steigt auf knapp 6% trotz Erholung.
- Analysten erwarten keine Wende bei den Ergebnissen.
PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Umsatzzahlen von Carrefour haben am Donnerstag die jüngste Erholung der Aktie konterkariert. Das Papier des größten europäischen Lebensmittelhändlers sackte im französischen Leitindex Cac 40 um 4,0 Prozent auf 12,94 Euro ab und weitete damit auch seinen Jahresverlust auf nun wieder knapp 6 Prozent aus. Bis zum Vortag hatte der Kurs sich gleichwohl ausgehend vom September-Tief um rund 13 Prozent erholt.
JPMorgan-Analyst Borja Olcese bekräftigte seine "Underweight"-Empfehlung und schrieb: Nachdem in der ersten Jahreshälfte das operative Ergebnis im Jahresvergleich bereits kräftig zurückgegangen sei, habe die Handelsdynamik des Supermarktbetreibers im dritten Quartal in allen Regionen die Erwartungen verfehlt.
Zwar habe das Management erneut die Ziele für das operative Ergebnis und den freien Barmittelzufluss 2025 bestätigt, doch "angesichts der beobachteten Trends und der durchwachsenen Erfolgsbilanz" von Carrefour erwarte er keine derlei starke Wende. "Darüber hinaus stellen wir weiterhin die Qualität der Erträge und des Cashflows sowie deren Nachhaltigkeit infrage."/ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carrefour Aktie
Die Carrefour Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 13,03 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carrefour Aktie um +1,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Carrefour bezifferte sich zuletzt auf 9,63 Mrd..
Carrefour zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,0800 %.
26.06.2025 14:24:01 11,6400 500 Analysten Geschwätz 52 Wochentief ==> selten so günstig
Die Zinslast ist jedenfalls in dem Zeitraum um 200 Mio gestiegen, also weniger Auszahlung!
Umsatz steigt im Rahmen der Inflation.
In Deutschland sind alle Großmärkte privat.
Deshalb sehe ich hier Chancen, nicht als Aktieninvestment , aber als solide Anlage mit entsprechender Verzinsung (wennman die Taxvergünstigung für Ausländer in Anspruch nehmen kann) und Kurschance.