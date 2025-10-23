Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung „Beyond the Needle” von Basel Launch

London (Großbritannien), 23. Oktober 2025 – Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), – Vidac Pharma Ltd., ein Onkologieunternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von First-in-Class-Therapien leistet, die auf den einzigartigen Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, gab bekannt, dass sein Führungsteam, Dr. Max Herzberg, Vorsitzender und CEO, und Dr. Eyal Breitbart, Chief Technology Officer, an der Veranstaltung „Beyond the Needle: Building the Future of Intratumoral Oncology” teilnehmen werden, die vom 23. bis 24. November 2025 in Basel, Schweiz, stattfindet.

Während der Veranstaltung wurde die Führungsspitze von Vidac Pharma zu einem speziellen Einzelgespräch mit hochrangigen Vertretern von Johnson & Johnson eingeladen, um die sich wandelnde Landschaft der intratumoralen Onkologie zu diskutieren und mögliche Kooperationsmodelle bei der Entwicklung neuartiger Therapieformen zu erörtern.

„Die Teilnahme von Vidac Pharma an diesem hochrangigen Forum unterstreicht das wachsende Interesse an unserem neuartigen Wirkmechanismus, der die Tumormikroumgebung so moduliert, dass sie immunfördernd wirkt und die Apoptose in Krebszellen reaktiviert“, sagte Dr. Max Herzberg, Vorsitzender und CEO von Vidac Pharma. „In unserem bevorstehenden Dialog mit Johnson & Johnson werden wir unsere Überzeugung darlegen, dass unsere Technologie das Potenzial hat, die laufenden Bemühungen in der intratumoralen Krebstherapie zu ergänzen, und wir freuen uns darauf, mögliche neue Wege der Zusammenarbeit mit innovativen Partnern aus der gesamten Branche zu erkunden.“

Die von Basel Launch organisierte Veranstaltung „Beyond the Needle“ bringt führende Innovatoren, Investoren und Führungskräfte aus der Pharmabranche zusammen, um neue Technologien zu erörtern, die eine präzise intratumorale Verabreichung und lokalisierte Krebsbehandlung ermöglichen. Vidac Pharma treibt seine klinische und präklinische Pipeline weiter voran, die sich auf die Modulation des VDAC-HK2-Komplexes konzentriert, einem zentralen Regulator des Stoffwechsels und Überlebens von Krebszellen, mit dem Ziel, die Behandlung solider Tumore zu revolutionieren.