JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Der Umsatz im dritten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach dem Bericht. Sie betonte die Steigerung der Absatzmenge ohne das Eiscreme-Geschäft./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 54,80EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



