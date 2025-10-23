    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Der Umsatz im dritten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach dem Bericht. Sie betonte die Steigerung der Absatzmenge ohne das Eiscreme-Geschäft./rob/ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:59 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 54,80EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 54
    Kursziel alt: 54
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,18, was eine Steigerung von +13,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Der Umsatz im dritten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach dem Bericht. Sie betonte …