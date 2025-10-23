WARBURG RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy nach Ankündigung einer 15-Prozent Beteiligung am Partner Oneberry aus Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Ein erfolgreicher Erwerb wäre ein positiver strategischer Schritt und würde einen besseren Zugang zum asiatischen Markt bedeuten, schrieb Malte Schaumann in einer Einschätzung am Donnerstag./ajx/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 16,62EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

