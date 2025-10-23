WARBURG RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy nach Ankündigung einer 15-Prozent Beteiligung am Partner Oneberry aus Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Ein erfolgreicher Erwerb wäre ein positiver strategischer Schritt und würde einen besseren Zugang zum asiatischen Markt bedeuten, schrieb Malte Schaumann in einer Einschätzung am Donnerstag./ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 16,62EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: SFC Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
