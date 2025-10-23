Wirtschaft
Volkswagen hat alternativen Chip-Lieferanten gefunden
Foto: VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilhersteller Volkswagen zeigt sich hoffnungsvoll, die drohende Kurzarbeit in den Werken der Marke VW noch verhindern zu können. "Wir haben einen alternativen Lieferanten, der den Lieferausfall der Nexperia-Halbleiter ausgleichen könnte", sagte VW-Markenproduktionsvorstand Christian Vollmer dem "Handelsblatt". Derzeit werde mit einem Unternehmen, dessen Namen er auf Nachfrage nicht nennen wollte, verhandelt.
Die chinesische Regierung hatte den Export bestimmter Bauteile von Nexperia-Chips zeitweise verboten. Hintergrund ist der Handelsstreit mit den USA. Der chinesische Eigner von Nexperia, Wingtech, steht auf einer US-Sanktionsliste. Zudem übernahm die niederländische Regierung unlängst die Kontrolle über Nexperia. Damit will sie den Transfer wichtiger Technologien nach China verhindern.
Nexperia ist der weltgrößte Anbieter einfacher Halbleiter wie Dioden oder Transistoren. Diese werden zwar auch in Europa produziert, zur Verpackung und Weiterverarbeitung jedoch nach China verschickt. Durch das Exportverbot drohen Produktionsausfälle bei Autobauern in Europa und den USA.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Lputjan schrieb gestern 12:39
mitdiskutieren »
Diese Regierung hört doch keinen Schuss!
Was meinst Du erstmal, wenn uns die Chinesen keine Antibiotika und Narkotika mehr geben??
Hier muss sofort eigene Produktion aufgebaut werden, es passiert aber NIX!
Powerjogger schrieb gestern 11:18
mitdiskutieren »
Irgendwie fehlt mir das Mitleid.
Bis vor wenigen Jahren hat die Autoindustrie fett gelebt von den Chinesen.
Jetzt wendet sich das Blatt........So what???
vonHS schrieb gestern 10:01
VW-Konzernchef Oliver Blume wollte schon lange seinen Zweitjob bei Porsche loswerden. Doch Großaktionär Wolfgang Porsche blockierte, wie die WIRTSCHAFTSWOCHE (kostenpflichtig) erfahren hat:mitdiskutieren »
https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/vw-und-porsche-oliver-blume-wollte-schon-ende-2024-doppelrolle-aufgeben/100166306.html
https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/vw-und-porsche-oliver-blume-wollte-schon-ende-2024-doppelrolle-aufgeben/100166306.html
