    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKering AktievorwärtsNachrichten zu Kering

    Luxusgüter

    505 Aufrufe 505 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kering-Aktie schießt hoch: Gucci zeigt deutliche Erholung! Turnaround?

    Kering überzeugt mit deutlich besseren Umsatzzahlen als erwartet. Gucci zeigt erstmals seit Monaten eine klare Erholung. Die Aktie steigt um 9 Prozent. Der Verkauf der Beauty-Sparte an L’Oréal könnte die Bilanz stärken.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kering übertrifft Umsatzprognosen, Aktie steigt 9%.
    • Gucci erholt sich, Rückgang von 25% auf 14%.
    • Verkauf der Beauty-Sparte stärkt Bilanz, Schuldenabbau.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Luxusgüter - Kering-Aktie schießt hoch: Gucci zeigt deutliche Erholung! Turnaround?
    Foto: Revierfoto - Revierfoto

    Die Aktie des französischen Luxuskonzerns Kering, zu dem die Marken Gucci, Saint Laurent und Balenciaga gehören, ist am Donnerstag zeitweise um fast 9 Prozent gestiegen. Grund dafür waren besser als erwartete Umsatzzahlen des Mutterkonzerns.

    Zwar gingen die Umsätze von Kering insgesamt im dritten Quartal um 5 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro zurück, doch fiel das Minus deutlich geringer aus als im zweiten Quartal, als ein Einbruch von 15 Prozent zu verkraften war.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 01/2026 Future!
    Short
    65,00€
    Basispreis
    3,51
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    57,00€
    Basispreis
    3,80
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders im Fokus stand Gucci, die wichtigste Marke des Kering-Konzerns. Die Erlöse sanken dort um 14 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Dies ist eine klare Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, als der Rückgang noch 25 Prozent betrug.

    Analysten hatten  insgesamt mit schwächeren Zahlen gerechnet. Laut FactSet lag die Markterwartung für den Konzernumsatz bei 3,31 Milliarden Euro und für Gucci bei 1,32 Milliarden Euro.

    Kering verwies auf anhaltenden Gegenwind durch Währungseffekte, der die Umsätze um rund 5 Prozent drückte. Dennoch sieht das Management klare Fortschritte. Vorstandschef Luca de Meo erklärte, das Ergebnis zeige zwar eine "deutliche sequentielle Verbesserung", bleibe aber "weiter hinter dem Markt zurück". Er kündigte an, den Konzern "auf allen Ebenen" neu aufzustellen, um Kering wieder zu alter Stärke zu führen.

    Ein wichtiger Schritt ist der diese Woche angekündigte Verkauf der Beauty-Sparte an L’Oréal für rund 4,7 Milliarden US-Dollar. Damit will de Meo Schulden abbauen und sich stärker auf das Kerngeschäft Mode konzentrieren.

    Auch Analysten reagierten positiv: Die Deutsche Bank hob ihr Kursziel um 3,4 Prozent auf 300 Euro an und lobte die Verbesserung "über alle großen Marken hinweg". Besonders im Bereich Lederwaren konnte Gucci mit überarbeiteten Handtaschenkollektionen und neuen Linien überzeugen.

    Die UBS sieht in den Zahlen ein Zeichen für ein "verbessertes Branchenumfeld" und erste Erfolge des neuen Managementkurses, wenngleich Guccis Aufholtempo noch nicht über das der übrigen Marken hinausgeht.

    Seit Jahresbeginn hat die Kering-Aktie bereits rund 46,5 Prozent zugelegt. Der Luxusmarkt erlebt derzeit eine neue Dynamik, die von LVMH angeführt wird. Dessen jüngster Umsatzanstieg beflügelte die gesamte Branche. Anleger hoffen nun, dass auch Kering die Trendwende nachhaltig schafft.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Luxusgüter Kering-Aktie schießt hoch: Gucci zeigt deutliche Erholung! Turnaround? Kering überzeugt mit deutlich besseren Umsatzzahlen als erwartet. Gucci zeigt erstmals seit Monaten eine klare Erholung. Die Aktie steigt um 9 Prozent. Der Verkauf der Beauty-Sparte an L’Oréal könnte die Bilanz stärken.