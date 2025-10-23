Kering-Aktie schießt hoch: Gucci zeigt deutliche Erholung! Turnaround?

Zwar gingen die Umsätze von Kering insgesamt im dritten Quartal um 5 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro zurück, doch fiel das Minus deutlich geringer aus als im zweiten Quartal, als ein Einbruch von 15 Prozent zu verkraften war.

Die Aktie des französischen Luxuskonzerns Kering, zu dem die Marken Gucci, Saint Laurent und Balenciaga gehören, ist am Donnerstag zeitweise um fast 9 Prozent gestiegen. Grund dafür waren besser als erwartete Umsatzzahlen des Mutterkonzerns.

Besonders im Fokus stand Gucci, die wichtigste Marke des Kering-Konzerns. Die Erlöse sanken dort um 14 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Dies ist eine klare Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, als der Rückgang noch 25 Prozent betrug.

Analysten hatten insgesamt mit schwächeren Zahlen gerechnet. Laut FactSet lag die Markterwartung für den Konzernumsatz bei 3,31 Milliarden Euro und für Gucci bei 1,32 Milliarden Euro.

Kering verwies auf anhaltenden Gegenwind durch Währungseffekte, der die Umsätze um rund 5 Prozent drückte. Dennoch sieht das Management klare Fortschritte. Vorstandschef Luca de Meo erklärte, das Ergebnis zeige zwar eine "deutliche sequentielle Verbesserung", bleibe aber "weiter hinter dem Markt zurück". Er kündigte an, den Konzern "auf allen Ebenen" neu aufzustellen, um Kering wieder zu alter Stärke zu führen.

Ein wichtiger Schritt ist der diese Woche angekündigte Verkauf der Beauty-Sparte an L’Oréal für rund 4,7 Milliarden US-Dollar. Damit will de Meo Schulden abbauen und sich stärker auf das Kerngeschäft Mode konzentrieren.

Auch Analysten reagierten positiv: Die Deutsche Bank hob ihr Kursziel um 3,4 Prozent auf 300 Euro an und lobte die Verbesserung "über alle großen Marken hinweg". Besonders im Bereich Lederwaren konnte Gucci mit überarbeiteten Handtaschenkollektionen und neuen Linien überzeugen.

Die UBS sieht in den Zahlen ein Zeichen für ein "verbessertes Branchenumfeld" und erste Erfolge des neuen Managementkurses, wenngleich Guccis Aufholtempo noch nicht über das der übrigen Marken hinausgeht.

Seit Jahresbeginn hat die Kering-Aktie bereits rund 46,5 Prozent zugelegt. Der Luxusmarkt erlebt derzeit eine neue Dynamik, die von LVMH angeführt wird. Dessen jüngster Umsatzanstieg beflügelte die gesamte Branche. Anleger hoffen nun, dass auch Kering die Trendwende nachhaltig schafft.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





