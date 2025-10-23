    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kursverluste - Ölpreisanstieg treibt Renditen nach oben

    • Bundesanleihen fallen, Euro-Bund-Future bei 130 Punkten.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen steigt auf 2,58 Prozent.
    • Ölpreise und Sanktionen schüren Inflationssorgen.
    Kursverluste - Ölpreisanstieg treibt Renditen nach oben
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,15 Prozent auf 130 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,58 Prozent.

    Auch europaweit und in den USA zogen die Renditen an. Hintergrund ist der weitere Anstieg der Ölpreise, nachdem die US-Regierung neue Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen verhängt hatte. Dadurch wurden am Markt Inflationssorgen geweckt, was wiederum Spekulationen bezüglich einer etwas weniger lockeren Geldpolitik der Notenbanken schürte.

    Von Seiten der Konjunktur kamen am Donnerstag kaum Impulse. Die Stimmung in den Unternehmen in Frankreich hat sich im Oktober überraschend etwas verbessert. Am Nachmittag sollten eigentlich auch die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht werden, doch auch diese Daten fallen der teilweise Schließung der Regierungsbehörden in den USA zum Opfer. Aktuell deute wenig darauf hin, dass Demokraten und Republikaner noch vor der anstehenden Asienreise des US-Präsidenten eine Einigung im Haushaltsstreit erzielen, schrieb Analystin Sophia Oertmann von der DZ Bank./la/jsl/jha/




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
