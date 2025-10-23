Kursverluste - Ölpreisanstieg treibt Renditen nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,15 Prozent auf 130 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,58 Prozent.

Auch europaweit und in den USA zogen die Renditen an. Hintergrund ist der weitere Anstieg der Ölpreise, nachdem die US-Regierung neue Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen verhängt hatte. Dadurch wurden am Markt Inflationssorgen geweckt, was wiederum Spekulationen bezüglich einer etwas weniger lockeren Geldpolitik der Notenbanken schürte.