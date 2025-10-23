"Deutscher Fairness-Preis 2025" / Deutschlands fairste Unternehmen aus Verbrauchersicht - Feierliche Preisverleihung in 70 Kategorien

Berlin (ots) - Kundinnen und Kunden wünschen sich von Unternehmen transparente

Leistungen, verlässliche Zusagen und ein faires Preisniveau. Welche Anbieter

diese Erwartungen besonders gut erfüllen, zeigt der Deutsche Fairness-Preis

2025. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv

zeichnen heute die fairsten Unternehmen in insgesamt 70 Kategorien aus.

Grundlage ist eine große Kundenbefragung mit über 66.500 Stimmen. Die feierliche

Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt

( Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter

http://www.ntv.de/tests ).



Die Auszeichnung deckt ein breites Spektrum ab - von Energieversorgern über

Versicherungen bis hin zu Dienstleistern aus Mobilität und Handel. Zu den

diesjährigen Gewinnern zählen unter anderem Techniker Krankenkasse (Gesetzliche

Krankenversicherer), Advanzia Bank (Kreditkarten), Injoy (Fitness-Studios),

Easybell (Internetanbieter), Jet (Tankstellenshops), 123energie

(Gas-/Stromanbieter) und Hansetrans (Umzugsunternehmen).





