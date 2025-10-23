    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWuestenrot & Wuerttembergische AktievorwärtsNachrichten zu Wuestenrot & Wuerttembergische
    "Deutscher Fairness-Preis 2025" / Deutschlands fairste Unternehmen aus Verbrauchersicht - Feierliche Preisverleihung in 70 Kategorien

    Berlin (ots) - Kundinnen und Kunden wünschen sich von Unternehmen transparente
    Leistungen, verlässliche Zusagen und ein faires Preisniveau. Welche Anbieter
    diese Erwartungen besonders gut erfüllen, zeigt der Deutsche Fairness-Preis
    2025. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv
    zeichnen heute die fairsten Unternehmen in insgesamt 70 Kategorien aus.
    Grundlage ist eine große Kundenbefragung mit über 66.500 Stimmen. Die feierliche
    Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt
    ( Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter
    http://www.ntv.de/tests ).

    Die Auszeichnung deckt ein breites Spektrum ab - von Energieversorgern über
    Versicherungen bis hin zu Dienstleistern aus Mobilität und Handel. Zu den
    diesjährigen Gewinnern zählen unter anderem Techniker Krankenkasse (Gesetzliche
    Krankenversicherer), Advanzia Bank (Kreditkarten), Injoy (Fitness-Studios),
    Easybell (Internetanbieter), Jet (Tankstellenshops), 123energie
    (Gas-/Stromanbieter) und Hansetrans (Umzugsunternehmen).

    "Alle ausgezeichneten Unternehmen setzen in puncto Fairness Maßstäbe innerhalb
    ihrer Branche. Besonders entscheidend für die hohe Kundenzufriedenheit waren in
    diesem Jahr die Zuverlässigkeit der Anbieter und das faire
    Preis-Leistungs-Verhältnis", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen
    Instituts für Service-Qualität.

    Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine, ergänzt: "Für
    Verbraucherinnen und Verbraucher ist der Deutsche Fairness-Preis ein echter
    Wegweiser. Er macht sichtbar, welche Unternehmen zuverlässig handeln und Zusagen
    einhalten. Der Award bietet damit eine wertvolle Orientierung."

    In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel
    wurde die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmen in den Bereichen
    Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz untersucht.
    Berücksichtigt wurden dabei zahlreiche Einzelaspekte, etwa Preisgestaltung und
    Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von versprochenen Leistungen, Kulanz
    bei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von
    Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und Verzicht auf versteckte
    Kosten und Lockangebote. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das
    Gesamtergebnis ein. Die Befragten konnten in jeder Kategorie nur jeweils ein
    Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw.
    dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 66.626 Kundenstimmen ein.
    Bewertungen erhielten 1.185 Anbieter; in die Auswertung gelangten 822
    Unternehmen mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen.
    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
