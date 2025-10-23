"Deutscher Fairness-Preis 2025" / Deutschlands fairste Unternehmen aus Verbrauchersicht - Feierliche Preisverleihung in 70 Kategorien
Berlin (ots) - Kundinnen und Kunden wünschen sich von Unternehmen transparente
Leistungen, verlässliche Zusagen und ein faires Preisniveau. Welche Anbieter
diese Erwartungen besonders gut erfüllen, zeigt der Deutsche Fairness-Preis
2025. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv
zeichnen heute die fairsten Unternehmen in insgesamt 70 Kategorien aus.
Grundlage ist eine große Kundenbefragung mit über 66.500 Stimmen. Die feierliche
Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt
( Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter
http://www.ntv.de/tests ).
Die Auszeichnung deckt ein breites Spektrum ab - von Energieversorgern über
Versicherungen bis hin zu Dienstleistern aus Mobilität und Handel. Zu den
diesjährigen Gewinnern zählen unter anderem Techniker Krankenkasse (Gesetzliche
Krankenversicherer), Advanzia Bank (Kreditkarten), Injoy (Fitness-Studios),
Easybell (Internetanbieter), Jet (Tankstellenshops), 123energie
(Gas-/Stromanbieter) und Hansetrans (Umzugsunternehmen).
"Alle ausgezeichneten Unternehmen setzen in puncto Fairness Maßstäbe innerhalb
ihrer Branche. Besonders entscheidend für die hohe Kundenzufriedenheit waren in
diesem Jahr die Zuverlässigkeit der Anbieter und das faire
Preis-Leistungs-Verhältnis", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen
Instituts für Service-Qualität.
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine, ergänzt: "Für
Verbraucherinnen und Verbraucher ist der Deutsche Fairness-Preis ein echter
Wegweiser. Er macht sichtbar, welche Unternehmen zuverlässig handeln und Zusagen
einhalten. Der Award bietet damit eine wertvolle Orientierung."
In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel
wurde die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmen in den Bereichen
Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz untersucht.
Berücksichtigt wurden dabei zahlreiche Einzelaspekte, etwa Preisgestaltung und
Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von versprochenen Leistungen, Kulanz
bei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von
Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und Verzicht auf versteckte
Kosten und Lockangebote. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das
Gesamtergebnis ein. Die Befragten konnten in jeder Kategorie nur jeweils ein
Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw.
dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 66.626 Kundenstimmen ein.
Bewertungen erhielten 1.185 Anbieter; in die Auswertung gelangten 822
Unternehmen mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Wuestenrot & Wuerttembergische - 805100 - DE0008051004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wuestenrot & Wuerttembergische. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
dr.wssk schrieb 09.10.25, 18:52
mitdiskutieren »
Kursziel: 20,00 €; Stoppkurs: 10,90 €, Risiko: mittel
Herbert H schrieb 09.10.25, 13:57
mitdiskutieren »
Die guten Kurse heute dürften auf eine Kaufempfehlung in der heutigen Ausgabe der Zeitschrift Börse Online zurückzuführen sein. Ob die so gewonnene Kurshöhe von Dauer ist, wird sich zeigen müssen.
Erdman schrieb 17.06.25, 17:18
Wer wird denn warnen wenn er mehr Profit erhofft?mitdiskutieren »
Autor folgen
