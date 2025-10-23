Studie / 57 Prozent der Deutschen wollen gebrauchte Elektroautos per Leasing testen (FOTO)

München (ots) - Leasing gewinnt in Deutschland auch bei Elektroautos an

Bedeutung. Mehr als die Hälfte der Deutschen möchte ein gebrauchtes Elektroauto

zunächst über Leasing ausprobieren. Bei den unter 40-Jährigen sind es rund zwei

Drittel. Trotz dieser Offenheit für flexible Nutzungskonzepte bleibt der

Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge deutlich unter seinen Möglichkeiten.

Das zeigt die aktuelle Online-Umfrage "Vorurteile gegen gebrauchte E-Fahrzeuge"

im Auftrag der BMW Bank, für die im Juli 2025 insgesamt 1.000 Bundesbürgerinnen

und -bürger befragt wurden.



Vorbehalte bei gebrauchten E-Fahrzeugen





Als Gründe gegen ein gebrauchtes Elektroauto nennt ein Drittel teure oderkomplizierte Reparaturen; jeder Vierte kritisiert den Mangel an Fachwerkstättenoder zu wenig objektive Informationen zum Zustand des Fahrzeugs. 41 Prozent derBefragten nennen die Sorge vor zu wenigen Lademöglichkeiten als Grund gegen ein(gebrauchtes) Elektroauto. Vielen Befragten würden gezielte Verbesserungenjedoch beim Umstieg helfen. Neben einer besseren Ladeinfrastruktur hält nahezujeder Fünfte inkludierte Service- und Wartungspakete für wichtig; 14 Prozentsehen in speziell zugeschnittenen Leasing- oder Finanzierungsangeboten einenAnreiz, sich für ein gebrauchtes Elektroauto zu entscheiden.Leasing bietet flexiblen EinstiegDie Ergebnisse der Umfrage zeigen also, dass viele potenzielle Kundinnen undKunden Sicherheit und Planbarkeit suchen: "Mit Leasing behalten unsere Kundinnenund Kunden den Überblick bei Kosten und Laufzeiten. Zusätzlich haben sie dieSicherheit, dass Wartung und Service vollständig abgedeckt sind", sagt TorstenMatheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb der BMW Bank. "Gerade beigebrauchten Fahrzeugen ermöglicht das einen unkomplizierten Einstieg in dieElektromobilität."Um den geänderten Bedürfnissen gerecht zu werden, bietet die BMW Bank dasServicepaket "Wartung & Reparatur" auch für geleaste vollelektrischeGebrauchtfahrzeuge an. Das Angebot richtet sich an private und gewerblicheKunden mit einem Leasingvertrag für Modelle aus dem BMW Premium Selection- oderdem MINI NEXT-Programm. Im Leistungsumfang sind unter anderem der Austauschelektronischer Steuergeräte, Services an Fahrwerk, Elektronik, Klimaanlage,Bremsanlage, Getriebe und Kühlsystem sowie die Hauptuntersuchung (TÜV/DEKRA)enthalten. Zusätzlich werden Mikrofilter, Wischerblätter und Bremsflüssigkeitausgetauscht; auch Services an werkseitigen Sonderausstattungen sind integriert.Alle Arbeiten werden ausschließlich von qualifizierten BMW und MINIService-Partnern mit Originalteilen durchgeführt - speziell auf dieAnforderungen vollelektrischer BMW und MINI Modelle abgestimmt. Damit wird dasPaket zu einem echten Rundum-sorglos-Angebot: Kundinnen und Kunden bleibtkünftig allein das Laden ihrer Autos."Mit der Erweiterung des Servicepakets auf vollelektrischeLeasing-Gebrauchtfahrzeuge setzen wir ein klares Zeichen für Qualität,Sicherheit und Werterhalt", so Matheis. "Damit schaffen wir für unsere Kundinnenund Kunden eine sichere Grundlage, um mit Zuversicht und Freude gebrauchteElektroautos zu fahren."Über die StudieFür die Studie "Vorurteile gegen gebrauchte E-Fahrzeuge" im Auftrag der BMW Bankwurden 1.000 Bundesbürgerinnen und -bürger im Juli 2025 online befragt. DieAuswahl der Befragten ist repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bundeslanderfolgt.Medienkontakt.BMW Bank GmbHChristoph GüttnerE-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.deTelefon: +49-89-3184-1703Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6143377OTS: BMW Bank GmbH