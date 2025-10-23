Studie / 57 Prozent der Deutschen wollen gebrauchte Elektroautos per Leasing testen (FOTO)
München (ots) - Leasing gewinnt in Deutschland auch bei Elektroautos an
Bedeutung. Mehr als die Hälfte der Deutschen möchte ein gebrauchtes Elektroauto
zunächst über Leasing ausprobieren. Bei den unter 40-Jährigen sind es rund zwei
Drittel. Trotz dieser Offenheit für flexible Nutzungskonzepte bleibt der
Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge deutlich unter seinen Möglichkeiten.
Das zeigt die aktuelle Online-Umfrage "Vorurteile gegen gebrauchte E-Fahrzeuge"
im Auftrag der BMW Bank, für die im Juli 2025 insgesamt 1.000 Bundesbürgerinnen
und -bürger befragt wurden.
Vorbehalte bei gebrauchten E-Fahrzeugen
Bedeutung. Mehr als die Hälfte der Deutschen möchte ein gebrauchtes Elektroauto
zunächst über Leasing ausprobieren. Bei den unter 40-Jährigen sind es rund zwei
Drittel. Trotz dieser Offenheit für flexible Nutzungskonzepte bleibt der
Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge deutlich unter seinen Möglichkeiten.
Das zeigt die aktuelle Online-Umfrage "Vorurteile gegen gebrauchte E-Fahrzeuge"
im Auftrag der BMW Bank, für die im Juli 2025 insgesamt 1.000 Bundesbürgerinnen
und -bürger befragt wurden.
Vorbehalte bei gebrauchten E-Fahrzeugen
Anzeige
Präsentiert von
Als Gründe gegen ein gebrauchtes Elektroauto nennt ein Drittel teure oder
komplizierte Reparaturen; jeder Vierte kritisiert den Mangel an Fachwerkstätten
oder zu wenig objektive Informationen zum Zustand des Fahrzeugs. 41 Prozent der
Befragten nennen die Sorge vor zu wenigen Lademöglichkeiten als Grund gegen ein
(gebrauchtes) Elektroauto. Vielen Befragten würden gezielte Verbesserungen
jedoch beim Umstieg helfen. Neben einer besseren Ladeinfrastruktur hält nahezu
jeder Fünfte inkludierte Service- und Wartungspakete für wichtig; 14 Prozent
sehen in speziell zugeschnittenen Leasing- oder Finanzierungsangeboten einen
Anreiz, sich für ein gebrauchtes Elektroauto zu entscheiden.
Leasing bietet flexiblen Einstieg
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen also, dass viele potenzielle Kundinnen und
Kunden Sicherheit und Planbarkeit suchen: "Mit Leasing behalten unsere Kundinnen
und Kunden den Überblick bei Kosten und Laufzeiten. Zusätzlich haben sie die
Sicherheit, dass Wartung und Service vollständig abgedeckt sind", sagt Torsten
Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb der BMW Bank. "Gerade bei
gebrauchten Fahrzeugen ermöglicht das einen unkomplizierten Einstieg in die
Elektromobilität."
Um den geänderten Bedürfnissen gerecht zu werden, bietet die BMW Bank das
Servicepaket "Wartung & Reparatur" auch für geleaste vollelektrische
Gebrauchtfahrzeuge an. Das Angebot richtet sich an private und gewerbliche
Kunden mit einem Leasingvertrag für Modelle aus dem BMW Premium Selection- oder
dem MINI NEXT-Programm. Im Leistungsumfang sind unter anderem der Austausch
elektronischer Steuergeräte, Services an Fahrwerk, Elektronik, Klimaanlage,
Bremsanlage, Getriebe und Kühlsystem sowie die Hauptuntersuchung (TÜV/DEKRA)
enthalten. Zusätzlich werden Mikrofilter, Wischerblätter und Bremsflüssigkeit
ausgetauscht; auch Services an werkseitigen Sonderausstattungen sind integriert.
Alle Arbeiten werden ausschließlich von qualifizierten BMW und MINI
Service-Partnern mit Originalteilen durchgeführt - speziell auf die
Anforderungen vollelektrischer BMW und MINI Modelle abgestimmt. Damit wird das
Paket zu einem echten Rundum-sorglos-Angebot: Kundinnen und Kunden bleibt
künftig allein das Laden ihrer Autos.
"Mit der Erweiterung des Servicepakets auf vollelektrische
Leasing-Gebrauchtfahrzeuge setzen wir ein klares Zeichen für Qualität,
Sicherheit und Werterhalt", so Matheis. "Damit schaffen wir für unsere Kundinnen
und Kunden eine sichere Grundlage, um mit Zuversicht und Freude gebrauchte
Elektroautos zu fahren."
Über die Studie
Für die Studie "Vorurteile gegen gebrauchte E-Fahrzeuge" im Auftrag der BMW Bank
wurden 1.000 Bundesbürgerinnen und -bürger im Juli 2025 online befragt. Die
Auswahl der Befragten ist repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bundesland
erfolgt.
Medienkontakt.
BMW Bank GmbH
Christoph Güttner
E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de
Telefon: +49-89-3184-1703
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6143377
OTS: BMW Bank GmbH
komplizierte Reparaturen; jeder Vierte kritisiert den Mangel an Fachwerkstätten
oder zu wenig objektive Informationen zum Zustand des Fahrzeugs. 41 Prozent der
Befragten nennen die Sorge vor zu wenigen Lademöglichkeiten als Grund gegen ein
(gebrauchtes) Elektroauto. Vielen Befragten würden gezielte Verbesserungen
jedoch beim Umstieg helfen. Neben einer besseren Ladeinfrastruktur hält nahezu
jeder Fünfte inkludierte Service- und Wartungspakete für wichtig; 14 Prozent
sehen in speziell zugeschnittenen Leasing- oder Finanzierungsangeboten einen
Anreiz, sich für ein gebrauchtes Elektroauto zu entscheiden.
Leasing bietet flexiblen Einstieg
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen also, dass viele potenzielle Kundinnen und
Kunden Sicherheit und Planbarkeit suchen: "Mit Leasing behalten unsere Kundinnen
und Kunden den Überblick bei Kosten und Laufzeiten. Zusätzlich haben sie die
Sicherheit, dass Wartung und Service vollständig abgedeckt sind", sagt Torsten
Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb der BMW Bank. "Gerade bei
gebrauchten Fahrzeugen ermöglicht das einen unkomplizierten Einstieg in die
Elektromobilität."
Um den geänderten Bedürfnissen gerecht zu werden, bietet die BMW Bank das
Servicepaket "Wartung & Reparatur" auch für geleaste vollelektrische
Gebrauchtfahrzeuge an. Das Angebot richtet sich an private und gewerbliche
Kunden mit einem Leasingvertrag für Modelle aus dem BMW Premium Selection- oder
dem MINI NEXT-Programm. Im Leistungsumfang sind unter anderem der Austausch
elektronischer Steuergeräte, Services an Fahrwerk, Elektronik, Klimaanlage,
Bremsanlage, Getriebe und Kühlsystem sowie die Hauptuntersuchung (TÜV/DEKRA)
enthalten. Zusätzlich werden Mikrofilter, Wischerblätter und Bremsflüssigkeit
ausgetauscht; auch Services an werkseitigen Sonderausstattungen sind integriert.
Alle Arbeiten werden ausschließlich von qualifizierten BMW und MINI
Service-Partnern mit Originalteilen durchgeführt - speziell auf die
Anforderungen vollelektrischer BMW und MINI Modelle abgestimmt. Damit wird das
Paket zu einem echten Rundum-sorglos-Angebot: Kundinnen und Kunden bleibt
künftig allein das Laden ihrer Autos.
"Mit der Erweiterung des Servicepakets auf vollelektrische
Leasing-Gebrauchtfahrzeuge setzen wir ein klares Zeichen für Qualität,
Sicherheit und Werterhalt", so Matheis. "Damit schaffen wir für unsere Kundinnen
und Kunden eine sichere Grundlage, um mit Zuversicht und Freude gebrauchte
Elektroautos zu fahren."
Über die Studie
Für die Studie "Vorurteile gegen gebrauchte E-Fahrzeuge" im Auftrag der BMW Bank
wurden 1.000 Bundesbürgerinnen und -bürger im Juli 2025 online befragt. Die
Auswahl der Befragten ist repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bundesland
erfolgt.
Medienkontakt.
BMW Bank GmbH
Christoph Güttner
E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de
Telefon: +49-89-3184-1703
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6143377
OTS: BMW Bank GmbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
stockfreek schrieb 08.10.25, 20:53
mitdiskutieren »
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁
Oberbayer78 schrieb 08.10.25, 20:39
Meiner persönlichen Meinung nach ist BMW mit der neuen Klasse so gut aufgestellt wie kein anderer deutscher Hersteller, da ist Ihnen großes gelungen. Reichweite ist künftig kein Thema mehr und wer es auf Prestige anlegt, kauft weiter BMW.mitdiskutieren »
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Kampfkater1969 schrieb 08.10.25, 13:15
mitdiskutieren »
Es steht und fällt, wie der internationale Geld-Adel gierig sein wird auf BMW.....
Markt Deutschland = egal.....gibt immer weniger, die es sich leisten können oder auch wollen, fette BMW, auch E-BMW, zu fahren, zu zeigen.......
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte