    Studie / 57 Prozent der Deutschen wollen gebrauchte Elektroautos per Leasing testen (FOTO)

    München (ots) - Leasing gewinnt in Deutschland auch bei Elektroautos an
    Bedeutung. Mehr als die Hälfte der Deutschen möchte ein gebrauchtes Elektroauto
    zunächst über Leasing ausprobieren. Bei den unter 40-Jährigen sind es rund zwei
    Drittel. Trotz dieser Offenheit für flexible Nutzungskonzepte bleibt der
    Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge deutlich unter seinen Möglichkeiten.
    Das zeigt die aktuelle Online-Umfrage "Vorurteile gegen gebrauchte E-Fahrzeuge"
    im Auftrag der BMW Bank, für die im Juli 2025 insgesamt 1.000 Bundesbürgerinnen
    und -bürger befragt wurden.

    Vorbehalte bei gebrauchten E-Fahrzeugen

    Als Gründe gegen ein gebrauchtes Elektroauto nennt ein Drittel teure oder
    komplizierte Reparaturen; jeder Vierte kritisiert den Mangel an Fachwerkstätten
    oder zu wenig objektive Informationen zum Zustand des Fahrzeugs. 41 Prozent der
    Befragten nennen die Sorge vor zu wenigen Lademöglichkeiten als Grund gegen ein
    (gebrauchtes) Elektroauto. Vielen Befragten würden gezielte Verbesserungen
    jedoch beim Umstieg helfen. Neben einer besseren Ladeinfrastruktur hält nahezu
    jeder Fünfte inkludierte Service- und Wartungspakete für wichtig; 14 Prozent
    sehen in speziell zugeschnittenen Leasing- oder Finanzierungsangeboten einen
    Anreiz, sich für ein gebrauchtes Elektroauto zu entscheiden.

    Leasing bietet flexiblen Einstieg

    Die Ergebnisse der Umfrage zeigen also, dass viele potenzielle Kundinnen und
    Kunden Sicherheit und Planbarkeit suchen: "Mit Leasing behalten unsere Kundinnen
    und Kunden den Überblick bei Kosten und Laufzeiten. Zusätzlich haben sie die
    Sicherheit, dass Wartung und Service vollständig abgedeckt sind", sagt Torsten
    Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb der BMW Bank. "Gerade bei
    gebrauchten Fahrzeugen ermöglicht das einen unkomplizierten Einstieg in die
    Elektromobilität."

    Um den geänderten Bedürfnissen gerecht zu werden, bietet die BMW Bank das
    Servicepaket "Wartung & Reparatur" auch für geleaste vollelektrische
    Gebrauchtfahrzeuge an. Das Angebot richtet sich an private und gewerbliche
    Kunden mit einem Leasingvertrag für Modelle aus dem BMW Premium Selection- oder
    dem MINI NEXT-Programm. Im Leistungsumfang sind unter anderem der Austausch
    elektronischer Steuergeräte, Services an Fahrwerk, Elektronik, Klimaanlage,
    Bremsanlage, Getriebe und Kühlsystem sowie die Hauptuntersuchung (TÜV/DEKRA)
    enthalten. Zusätzlich werden Mikrofilter, Wischerblätter und Bremsflüssigkeit
    ausgetauscht; auch Services an werkseitigen Sonderausstattungen sind integriert.
    Alle Arbeiten werden ausschließlich von qualifizierten BMW und MINI
    Service-Partnern mit Originalteilen durchgeführt - speziell auf die
    Anforderungen vollelektrischer BMW und MINI Modelle abgestimmt. Damit wird das
    Paket zu einem echten Rundum-sorglos-Angebot: Kundinnen und Kunden bleibt
    künftig allein das Laden ihrer Autos.

    "Mit der Erweiterung des Servicepakets auf vollelektrische
    Leasing-Gebrauchtfahrzeuge setzen wir ein klares Zeichen für Qualität,
    Sicherheit und Werterhalt", so Matheis. "Damit schaffen wir für unsere Kundinnen
    und Kunden eine sichere Grundlage, um mit Zuversicht und Freude gebrauchte
    Elektroautos zu fahren."

    Über die Studie

    Für die Studie "Vorurteile gegen gebrauchte E-Fahrzeuge" im Auftrag der BMW Bank
    wurden 1.000 Bundesbürgerinnen und -bürger im Juli 2025 online befragt. Die
    Auswahl der Befragten ist repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bundesland
    erfolgt.

    Medienkontakt.

    BMW Bank GmbH
    Christoph Güttner
    E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de
    Telefon: +49-89-3184-1703

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6143377
    OTS: BMW Bank GmbH


