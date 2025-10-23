    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings

    Lufthansa auf Tief seit Juni - Citigroup kassiert Empfehlung

    • Citigroup senkt Kaufempfehlung für Lufthansa-Aktien.
    • Lufthansa-Aktien fallen auf tiefstes Niveau seit Juni.
    • IAG und Ryanair zeigen Investitionsbereitschaft.
    AKTIEN IM FOKUS - Lufthansa auf Tief seit Juni - Citigroup kassiert Empfehlung
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Branchenkommentar der Citigroup hat die Blicke der Anleger am Donnerstag auch auf Aktien europäischer Airlines gerichtet. Die Papiere der Lufthansa rutschten um fast zweieinhalb Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni ab. Zuletzt dämmten sie die Verluste aber auf ein Prozent ein und kehrten damit an die zuvor gerissene einfache 200-Tage-Linie zurück.

    Citigroup-Analyst Conor Dwyer hatte seine Kaufempfehlung für Lufthansa gestrichen, da er die Papiere für fair bewertet hält. Sollten die Frankfurter allerdings ihr Margenziel von 8 bis 10 Prozent erreichen, könnten sie sich auch verdoppeln, so Dwyer.

    Er setzt derweil allerdings auf die Papiere der Airline-Holding IAG und auf Ryanair . Letztere schwächelten allerdings am Donnerstag, nachdem sie sich jüngst seit Mitte September um fast 15 Prozent erholt hatten.

    Die Airlines zeigten nach Jahren der Unterinvestition wieder Ausgabebereitschaft, so Dwyer. Der größte Teil der insgesamt in der Branche zur Verfügung stehenden freien Mittel (bereinigte freie Cashflows 2026 bis 2028) konzentrierten sich bei IAG und Ryanair. Sie könnten sich die Investitionen also komfortabel leisten./ag/bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 7,032 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,41 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -28,67 %/-0,14 % bedeutet.




