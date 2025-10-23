Deutsche Bank Research hebt Ziel für Auto1 auf 37 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 30,00 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,59 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,62 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -13,56 %/+32,98 % bedeutet.