Deutsche Bank Research hebt Ziel für Auto1 auf 37 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Auto1 auf 37 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Buy", positive Marktentwicklung.
- Vertrauen in robustes Wachstum und Volumina.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 32 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie bleibe zuversichtlich, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler stärker als der Markt wachsen und robuste Volumina erreichen könne, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zum neuen Kursziel verwies sie auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 30,00 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,59 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,62 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -13,56 %/+32,98 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 37 Euro
Wir wissen aber, dass die Bruttomarge beim Auto mit dem Kaufpreis steigt. Hier reden wir über Scherben, die der Verkäufer Auto1 für gut 8000 Euro überlässt. Wie man an denen so viel verdienen soll mit all den Kosten für An- und Verkauf, den Standkosten, dem (unproduktiven) Headquarter, der Garantie und dem sonstigen Fixkostenblock, ist mir ein Rätsel.
Mich würde nicht wundern, wenn es es hier irgendwann zu Bilanzkorrekturen kommt.
In 2025 sieht die Welt schon GANZ anders aus: Aktuell 1.527,29 Rohertrag pro Fahrzeug. Die Situation hat sich dramatisch verändert. Wie ihr das nun für Euch interpretiert, müsst ihr selber wissen. Ich kann nur ein Beispiel aus der Praxis geben. Grüße und Schönen Abend noch.