    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Auto1 auf 37 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für Auto1 auf 37 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Buy", positive Marktentwicklung.
    • Vertrauen in robustes Wachstum und Volumina.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 32 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie bleibe zuversichtlich, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler stärker als der Markt wachsen und robuste Volumina erreichen könne, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zum neuen Kursziel verwies sie auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

    AUTO1 Group

    +0,20 %
    +4,81 %
    +4,59 %
    +24,73 %
    +211,99 %
    +357,88 %
    -21,36 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 30,00 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,62 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -13,56 %/+32,98 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 37 Euro


