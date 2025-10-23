    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar

    • UBS stuft Tesla nach Quartalszahlen auf "Sell" ein.
    • Kursziel für Tesla liegt bei 247 US-Dollar.
    • Ergebniserwartungen wurden von Tesla verfehlt.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Ergebniserwartungen verfehlt, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zu den kurzfristigen Aussichten habe Tesla wohl bewusst kaum etwas gesagt. Der Konzern vollziehe gerade die Transformation von einem Elektroautobauer zu einem KI-Unternehmen, doch kurzfristig bestimmten das Auto- und Energiespeichergeschäft die Zahlen./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 367,4 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -59,11 %/+36,30 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: UBS
    Kursziel: 247 US-Dollar

