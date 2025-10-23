ANALYSE-FLASH
UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar
- UBS stuft Tesla nach Quartalszahlen auf "Sell" ein.
- Kursziel für Tesla liegt bei 247 US-Dollar.
- Ergebniserwartungen wurden von Tesla verfehlt.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Ergebniserwartungen verfehlt, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zu den kurzfristigen Aussichten habe Tesla wohl bewusst kaum etwas gesagt. Der Konzern vollziehe gerade die Transformation von einem Elektroautobauer zu einem KI-Unternehmen, doch kurzfristig bestimmten das Auto- und Energiespeichergeschäft die Zahlen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 367,4 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -59,11 %/+36,30 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 247 US-Dollar
Die Zahlen zeigen (auch wenn ein Haufen Leute auf Twitter sie unreflektiert als Rekordquartal feiern), dass die Profitabilität immer schwächer wird. Das kommt natürlich durch die starke Konkurrenz und die sinkenden Verkaufspreise. Und mit nur 5.8% R&D-Ausgaben kann man auch nicht sagen, dass halt alles in die Zukunft investiert wird. Ab dem nächsten Quartal werden dann auch die Umsätze zumindest in den USA deutlich kleiner sein.
Entscheidend wird sein ob die loser company nochmal CO2-credits in grösserem Maß verbuchen kann.
Wo sind eigentlich die fanbois geblieben, die nicht an die grosse Tesla-brennt-story glauben?