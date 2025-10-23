UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar

Die Zahlen zeigen (auch wenn ein Haufen Leute auf Twitter sie unreflektiert als Rekordquartal feiern), dass die Profitabilität immer schwächer wird. Das kommt natürlich durch die starke Konkurrenz und die sinkenden Verkaufspreise. Und mit nur 5.8% R&D-Ausgaben kann man auch nicht sagen, dass halt alles in die Zukunft investiert wird. Ab dem nächsten Quartal werden dann auch die Umsätze zumindest in den USA deutlich kleiner sein.

Was aber für mich viel beeindruckender gestern war, war wie unhinged Elon redet. Sein Gedankenfluss ist assoziativ geprägt, er murmelt technische Details, die keiner der Zuhörenden verstehen kann, die er wahrscheinlich auch nur von seinen Ingenieuren aufgeschnappt hat, ist grössenwahnsinnig, beleidigt wichtige Stakeholder, macht frei erfundene quantitative Angaben und völlig unrealistische Zeitpläne, strategische Pläne ohne Basis in der Realität. Nur bei den Problemen, einen Optimus zu bauen und vor allem eine funktionale Hand dazu, war er ehrlich und liess durchblicken, dass das richtig schwierig wird. Das ist kein souveräner CEO, der seine Firma visionär führt, sondern ein Mensch im Verfall. Auch wenn die Teslafans noch eine ganze Weile cheerleaden werden, das grosse Kapital und viele Retailaktionäre werden sich hier zurückziehen. Nur ein paar inhaltliche Stichpunkte: Controlling my robot army, need 25% stake for this, Robotaxis in Austin ohne Safetydriver by year end, increasing EV production to 3 Mio. a year (bei sinkendem Absatz), production of millions of Optimuses per year, will end poverty by providing surgery to the poor, shareholder advisory firms are corporate terrorists. Der Aufsichtsrat hat zwei Möglichkeiten: entweder man sieht dem allmählichen Verfall der Firma mit Musk als CEO zu (bei sinkendem Aktienkurs) oder man tauscht ihn aus, und rettet so die Firma. In zweiterem Fall werden aber auf einen Schlag die schwachsinnigen Multiples aus dem Aktienkurs entweichen.