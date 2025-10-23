AKTIE IM FOKUS
Schaeffler angetrieben von Amazon-Plänen mit humanoiden Robotern
- Schaeffler profitiert von Roboter-Fantasie der Anleger.
- Aktien stiegen um 4,5 % in Richtung 6,50 Euro.
- Schaeffler plant, Lieferant für humanoide Roboter zu werden.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs von Schaeffler hat am Donnerstag von der Fantasie der Anleger für humanoide Roboter profitiert. Anlass dazu gaben Stimmen zu einem zwei Tage alten Artikel in der "New York Times", wonach der US-Handelsriese Amazon weitreichende Pläne zur Automatisierung seiner Betriebsabläufe schmiedet. Die Schaeffler-Aktien stiegen vor diesem Hintergrund um 4,5 Prozent in Richtung ihres bisherigen Hochs seit April 2024, das bei fast 6,50 Euro liegt.
Mehr als eine halbe Million Jobs könnten bei Amazon von Robotern ersetzt werden, berichtete die US-Zeitung bereits am Dienstag. Daran knüpften nun Experten an und zogen positive Rückschlüsse für Schaeffler. Ross MacDonald von der Citigroup erwähnte am Donnerstag, das Unternehmen sei eine seltene Möglichkeit in Europa, um vom erheblichen Wachstumspotenzial im Bereich humanoider Roboter zu partizipieren.
Die Vorhaben Schaefflers in diesem Bereich seien bereits Teil seiner Kaufthese für die Aktien gewesen. Der Auto- und Industriezulieferer arbeite daran, ein Lieferant solcher Hardware zu werden. Schaffler sei aktuell im kleinen Rahmen an Agility Robotics beteiligt - einer Firma, deren zweibeinige Roboter bei Amazon bereits getestet würden./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 189,5 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,02 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +27,04 %/+43,45 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Entscheidung naht>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-un…
Die Aktie zeigt sich derzeit robust und notiert rund fünf Prozent über ihren wichtigen Durchschnitten. Doch der Abstand zum Jahreshoch von 242 Dollar beträgt fast zehn Prozent - eine deutliche Lücke im Vergleich zu anderen Tech-Werten.
Nächste Woche Mittwoch wird sich zeigen, ob Amazons massive Investitionen in KI und Automatisierung endlich Früchte tragen. Die Frage ist nicht ob Amazon wächst, sondern ob es schnell genug wächst, um die hohen Erwartungen der Anleger zu erfüllen.
Perfektes Setup für Quartalszahlen?
Kurz vor den Q3-Zahlen am 30. Oktober scheint Amazon ideal positioniert zu sein. Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt: Selbst bei ernsthaften Betriebsstörungen bleibt das Anlegervertrauen intakt. Die Aktie notiert aktuell bei rund 218 US-Dollar und hat alle wichtigen Durchschnitte im Rücken.
Die entscheidende Frage: Wird der Cloud-Titan die hohen Erwartungen erfüllen und den nächsten Aufwärtsschub einläuten? Die Ruhe der Anleger nach dem AWS-Blackout spricht eine klare Sprache – hier scheint niemand an der langfristigen Cloud-Story zu zweifeln.
es hat dich keiner gezwungen hier mitzulesen ..+ was sagt das wohl über dich aus in solchem ton deinen frust hier abzureagieren Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Da ich langfristig von Amazon überzeugt bin, würde ich bei einem Rücksetzer nachlegen.