    AKTIE IM FOKUS

    Schaeffler angetrieben von Amazon-Plänen mit humanoiden Robotern

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler profitiert von Roboter-Fantasie der Anleger.
    • Aktien stiegen um 4,5 % in Richtung 6,50 Euro.
    • Schaeffler plant, Lieferant für humanoide Roboter zu werden.
    AKTIE IM FOKUS - Schaeffler angetrieben von Amazon-Plänen mit humanoiden Robotern
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs von Schaeffler hat am Donnerstag von der Fantasie der Anleger für humanoide Roboter profitiert. Anlass dazu gaben Stimmen zu einem zwei Tage alten Artikel in der "New York Times", wonach der US-Handelsriese Amazon weitreichende Pläne zur Automatisierung seiner Betriebsabläufe schmiedet. Die Schaeffler-Aktien stiegen vor diesem Hintergrund um 4,5 Prozent in Richtung ihres bisherigen Hochs seit April 2024, das bei fast 6,50 Euro liegt.

    Mehr als eine halbe Million Jobs könnten bei Amazon von Robotern ersetzt werden, berichtete die US-Zeitung bereits am Dienstag. Daran knüpften nun Experten an und zogen positive Rückschlüsse für Schaeffler. Ross MacDonald von der Citigroup erwähnte am Donnerstag, das Unternehmen sei eine seltene Möglichkeit in Europa, um vom erheblichen Wachstumspotenzial im Bereich humanoider Roboter zu partizipieren.

    Die Vorhaben Schaefflers in diesem Bereich seien bereits Teil seiner Kaufthese für die Aktien gewesen. Der Auto- und Industriezulieferer arbeite daran, ein Lieferant solcher Hardware zu werden. Schaffler sei aktuell im kleinen Rahmen an Agility Robotics beteiligt - einer Firma, deren zweibeinige Roboter bei Amazon bereits getestet würden./tih/jha/

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
