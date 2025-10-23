    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    ANALYSE-FLASH

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Teamviewer auf 7,50 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Wachstum.
    • Schwächere Entwicklung bei Übernahme 1E festgestellt.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Hold'
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach vorläufigen Quartalszahlen von 12,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem soliden Wachstum im Kerngeschäft des Spezialisten für Fernwartungs-Software stehe eine deutlich schwächere Entwicklung bei der übernommenen 1E gegenüber, schrieb Gianmarco Conti in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TeamViewer!
    Short
    9,26€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 11,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5,90€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 10,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    TeamViewer

    -2,85 %
    -17,27 %
    -20,32 %
    -28,27 %
    -48,81 %
    -22,17 %
    -83,45 %
    -78,58 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 6,495 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -17,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,13 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +131,84 %/+23,65 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 7,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,50, was eine Steigerung von +15,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Hold' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach vorläufigen Quartalszahlen von 12,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem soliden Wachstum im Kerngeschäft des Spezialisten für Fernwartungs-Software stehe …