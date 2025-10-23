"Gummiband gerissen" – Analysten sehen Gold in schmerzhafter Korrekturphase

Marktbeobachter sprechen von einer überfälligen Bereinigung nach einer Rallye, die den Kurs um mehr als 65 Prozent seit Jahresbeginn nach oben getrieben hatte. Besonders Keith Lerner, Chefstratege bei Truist Advisory Services, sieht die Entwicklung als Warnsignal: "Es gab keinen einzelnen Auslöser für den Ausverkauf, vielmehr hatte sich der jüngste Aufwärtstrend von Gold in einem nicht nachhaltigen Tempo entwickelt, wodurch es anfällig für eine starke Umkehr wurde." Lerner erinnert daran, dass die Preise zuletzt über 30 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt lagen – die größte Abweichung seit 2006.

Nach der Rekordrallye über 4.300 US-Dollar hat der Goldpreis eine heftige Korrektur hingelegt – und sich am Donnerstag leicht stabilisiert. Das Edelmetall notierte zuletzt bei 4.122 US-Dollar je Unze. Laut Bloomberg verzeichneten goldgedeckte ETFs am Mittwoch den größten Tagesabfluss seit Mai.

"Ähnlich wie bei einem Gummiband, das zu stark gedehnt wird, kann der letztendliche Rückschlag heftig ausfallen", sagte Lerner. Solche Rückgänge von mehr als fünf Prozent an einem Tag seien historisch selten, "oft ein Zeichen für die Erschöpfung des Marktes und den Beginn einer Korrekturphase".

Trotzdem sieht Truist die strukturellen Treiber weiter intakt. Die Analysten verweisen auf anhaltende Käufe durch Zentralbanken, geopolitische Risiken und die Sorge vor einer Geldentwertung. "Strukturell bleiben wir positiv, da der aktuelle Aufschwung im Vergleich zu historischen Zyklen früh erscheint. Die Rolle von Gold als Diversifikator und sicherer Hafen bleibt intakt."

Auch Hebe Chen von Vantage Global Prime sprach von einer "technischen Korrektur" nach einer "überzogenen Rallye" und nutze die gleiche Metapher: "Gold verhält sich wie ein Gummiband, das zu stark gedehnt wurde und nun hart zurückschnellt." Fundamentale Faktoren wie die Flucht in Sachwerte und der sogenannte "Debasement Trade" blieben jedoch bestehen.

Mit einem Jahresplus von rund 55 Prozent bleibt Gold trotz der jüngsten Schwäche der Top-Performer unter den Rohstoffen. Trader sichern sich verstärkt über Optionen ab, während der Markt auf das anstehende Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping blickt – ein mögliches Signal für Entspannung, das kurzfristig Druck vom Goldpreis nehmen könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 4.109USD auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.





