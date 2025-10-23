Schätzung
Steuereinnahmen bis 2029 etwas höher als erwartet
Für Sie zusammengefasst
- Bund, Länder und Kommunen erwarten 33,6 Mrd. Euro mehr.
- Schätzung betrifft die kommenden Jahre bis 2029.
- Für den Bund keine Mehreinnahmen bis 2029 prognostiziert.
BERLIN (dpa-AFX) - Bund, Länder und Kommunen können laut Steuerschätzung in den kommenden Jahren mit 33,6 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Frühjahr angenommen. Für den Bund allein sagen die Schätzer nach Angaben des Finanzministeriums bis 2029 allerdings keine Mehreinnahmen voraus./mah/DP/mis
