    Aktien Frankfurt

    Schwache SAP-Aktie zieht Dax mit nach unten

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Aktien belasten Dax, Rückgang um 0,3 Prozent.
    • Dax hält über 24.000 Punkten, Anleger zurückhaltend.
    • Siemens Energy steigt um 3,1 Prozent, RWE verliert.
    Aktien Frankfurt - Schwache SAP-Aktie zieht Dax mit nach unten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursverluste der SAP -Aktie nach der Quartalsbilanz des Software-Riesen haben am Donnerstag auch den Dax belastet. Dieser fiel gegen Mittag um 0,3 Prozent auf 24.074 Zähler und weitete damit die Verluste vom Vortag aus. Einen Rückfall unter die rund Marke von 24.000 Zählern konnte der Leitindex bislang vermeiden.

    "Am Aktienmarkt agieren die Anleger zurückhaltend", schrieb die Landesbank Helaba. Das technische Bild des Dax sei uneinheitlich und ein klarer Impuls bleibe abzuwarten. Wichtig sei die Marke von 24.000 Punkten, über der sich der Dax möglichst halten sollte.

    Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Mittwoch mit 0,1 Prozent auf 30.049 Punkte moderat im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,2 Prozent.

    SAP-Aktien fielen nach anfänglichen Gewinnen um 2,5 Prozent. Die Walldorfer werden wegen der gegenwärtig zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei den Wachstumszielen für dieses Jahr. Allerdings habe das Management in einer Telefonkonferenz positive Signale für die Produkt-Pipeline im vierten Quartal gesendet, schrieb Analyst Nicolas David von der Investmentbank Oddo BHF. Mit Teamviewer und Nemetschek gaben zwei weitere Software-Aktien nach.

    Siemens Energy setzten sich mit plus 3,1 Prozent an die Spitze des Dax. Hier griffen Anleger wieder zu, nachdem der Kurs zuletzt vom Rekordhoch um über 13 Prozent gefallen war.

    RWE zählten mit minus 1,2 Prozent zu den Verlierern im Dax. Die Bank Citigroup die Kaufempfehlung für die Aktien des Energiekonzerns gestrichen hat.

    Ein stark steigender Ölpreis belastete die Lufthansa -Aktien, die um 1,2 Prozent fielen. Der Ölpreis profitiert von den jüngsten US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen. Hinzu kam die Streichung der Kaufempfehlung durch die Citigroup für die Lufthansa-Aktien.

    Unter den kleineren Titeln fielen Atoss Software mit einer Kurs-Rally von fast 10 Prozent auf. Der Softwareanbieter rechnet nach dem dritten Quartal mit einer besseren Profitabilität im Gesamtjahr./bek/mis

    --- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,38 % und einem Kurs von 116,6 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -17,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,13 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +131,84 %/+23,65 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
