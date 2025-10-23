    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    NORMA reduziert im Oktober für viele Kaffee-Sorten der Eigenmarken RÖSTA und CAFFECIAO die Preise um bis zu 1 Euro / Nach Butter, Pommes, Pasta und Käse folgt nun Kaffee (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    Bei NORMA gibt's ab sofort Kaffee noch günstiger. Ob Bohnen oder Pulver: Mit
    der heutigen Preissenkung profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher mehr als
    acht Prozent. In Euro ausgedrückt spart man beim Nürnberger Lebensmittelhändler
    bei jeder RÖSTA-Packung (Fein & Mild 500 g, Entkoffeiniert 500 g, Classic 500 g
    und Gold 500 g) jeweils 50 Cent. Bei den Bohnen der Discount-Eigenmarke
    CAFFECIAO fallen die Preise sogar jeweils um einen Euro - das gilt für den
    Espresso Intenso, den Caffè Gustoso und den Caffè Crema in der 1.000 g-Packung.

    Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
    je nach Verfügbarkeit):

    RÖSTA Fein & Mild 500 g
    Bislang: 6,99 EUR
    Jetzt: 6,49 EUR

    RÖSTA Entkoffeiniert 500 g
    Bislang: 6,99 EUR
    Jetzt: 6,49 EUR

    RÖSTA Gold 500 g
    Bislang: 6,99 EUR
    Jetzt: 6,49 EUR

    RÖSTA Classic 500 g
    Bislang: 5,99 EUR
    Jetzt: 5,49 EUR

    CAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1.000 g
    Bislang: 13,99 EUR
    Jetzt: 12,99 EUR

    CAFFECIAO Caffè Gustoso / Crema Gustoso 1.000 g
    Bislang: 12,99 EUR
    Jetzt: 11,99 EUR

    CAFFECIAO Caffè Crema 1.000 g
    Bislang: 13,99 EUR
    Jetzt: 12,99 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6143420
    OTS: NORMA


