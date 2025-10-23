    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Bei dem Online-Broker baue sich Dynamik auf, schrieb Mengxian Sun in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf die jüngst veröffentlichten, endgültigen Quartalszahlen./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 32,48EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Mengxian Sun
    Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 35
    Kursziel alt: 35
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00, was eine Steigerung von +8,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Bei dem Online-Broker baue sich Dynamik auf, schrieb Mengxian Sun in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf die jüngst veröffentlichten, endgültigen …