DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Bei dem Online-Broker baue sich Dynamik auf, schrieb Mengxian Sun in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf die jüngst veröffentlichten, endgültigen Quartalszahlen./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 32,48EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mengxian Sun

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

