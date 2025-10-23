    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Insgesamt zeige sich der Spezialchemiekonzern widerstandsfähig in einem schwierigen Marktumfeld. Der leicht gesenkte operative Ergebnisausblick (Ebitda) entspreche nun der Konsensschätzung. Im Schlussquartal könnte sich die Profitabilität saisonal und dank der Kostenseite etwas verbessern. Eine Rückstellung für einen Rechtsstreit in Australien laste auf der Aktie, die er für günstig bewertet halte./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Virginie Boucher-Ferte
    Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 68
    Kursziel alt: 68
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden …