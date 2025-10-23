VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte erklären die rechtlichen Fallstricke (FOTO)

Hamburg (ots) - Die erfolgreiche Fortführung eines Unternehmens in nächsterGeneration hängt maßgeblich von einer durchdachten und souveränenNachfolgeplanung ab. Noch immer wird unterschätzt, wie herausfordernd undvielschichtig die Unternehmensnachfolge tatsächlich ist. Genau deshalb lohnt essich, frühzeitig über eine geregelte Übergabe nachzudenken. Welche Optionen esbei der Käuferwahl gibt, wann der richtige Zeitpunkt für die Nachfolgeplanungist und wie sich der Generationswechsel nachhaltig gestalten lässt, erfahren Siehier.Viele Unternehmer ab 50 stehen vor derselben Frage: Wie lässt sich das eigeneUnternehmen in gute Hände übergeben - und dabei das Lebenswerk, diewirtschaftliche Absicherung und die Belegschaft schützen? Besonders wenn sichkeine familieninterne Nachfolge abzeichnet, wird der externe Verkauf oft zureinzigen Option. Doch dieser Schritt ist komplex: Der Markt ist intransparent,die Verhandlungen emotional aufgeladen und rechtlich voller Hürden. "VieleUnternehmer unterschätzen die juristische Komplexität eines M&A-Prozesses undverlassen sich bei der Abwicklung lediglich auf ihren Steuerberater", erklärtDr. Sebastian von Allwörden, Partner bei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte. "Darüberhinaus ist gerade eine juristische Beratung unerlässlich um Haftungsrisiken,Kaufpreisabschläge oder unnötige Konflikte zu vermeiden.""Der Verkauf eines Unternehmens ist kein Geschäft wie jedes andere. Es ist eineinmaliger, existenzbestimmender Vorgang - mit weitreichenden Konsequenzen",betont Dr. Sebastian von Allwörden weiter. Als Fachanwalt für Gesellschafts- undKapitalmarktrecht und Notar weiß er, worauf es ankommt: "Eine gute rechtlicheBegleitung ist kein Kostenfaktor, sondern Risikomanagement." Mit Standorten inStade und Hamburg begleitet die Kanzlei VON ALLWÖRDEN mittelständischeUnternehmen bei rechtlich und steuerlich komplexen Transaktionen. Neben Dr.Sebastian von Allwörden, Experte für Gesellschaftsrecht und Notar, stehen denMandanten zwei weitere Partner zur Seite: Benjamin von Allwörden, Fachanwalt fürArbeitsrecht und Notar, sowie Titus Wolf, Experte für Gesellschafts- undSteuerrecht. Aus ihrer Beratungspraxis wissen sie genau, welche rechtlichenHerausforderungen Unternehmer bei der Nachfolgeplanung erwarten und wie sichdiese vermeiden lassen.Nicht warten, bis es zu spät ist - frühzeitig planenViele Unternehmer widmen sich dem Thema Nachfolge erst, wenn der Ruhestandbereits vor der Tür steht oder konkrete Kaufinteressenten auftauchen. Doch zu