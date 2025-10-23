Unternehmensnachfolge richtig planen
VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte erklären die rechtlichen Fallstricke (FOTO)
Hamburg (ots) - Die erfolgreiche Fortführung eines Unternehmens in nächster
Generation hängt maßgeblich von einer durchdachten und souveränen
Nachfolgeplanung ab. Noch immer wird unterschätzt, wie herausfordernd und
vielschichtig die Unternehmensnachfolge tatsächlich ist. Genau deshalb lohnt es
sich, frühzeitig über eine geregelte Übergabe nachzudenken. Welche Optionen es
bei der Käuferwahl gibt, wann der richtige Zeitpunkt für die Nachfolgeplanung
ist und wie sich der Generationswechsel nachhaltig gestalten lässt, erfahren Sie
hier.
Viele Unternehmer ab 50 stehen vor derselben Frage: Wie lässt sich das eigene
Unternehmen in gute Hände übergeben - und dabei das Lebenswerk, die
wirtschaftliche Absicherung und die Belegschaft schützen? Besonders wenn sich
keine familieninterne Nachfolge abzeichnet, wird der externe Verkauf oft zur
einzigen Option. Doch dieser Schritt ist komplex: Der Markt ist intransparent,
die Verhandlungen emotional aufgeladen und rechtlich voller Hürden. "Viele
Unternehmer unterschätzen die juristische Komplexität eines M&A-Prozesses und
verlassen sich bei der Abwicklung lediglich auf ihren Steuerberater", erklärt
Dr. Sebastian von Allwörden, Partner bei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte. "Darüber
hinaus ist gerade eine juristische Beratung unerlässlich um Haftungsrisiken,
Kaufpreisabschläge oder unnötige Konflikte zu vermeiden."
"Der Verkauf eines Unternehmens ist kein Geschäft wie jedes andere. Es ist ein
einmaliger, existenzbestimmender Vorgang - mit weitreichenden Konsequenzen",
betont Dr. Sebastian von Allwörden weiter. Als Fachanwalt für Gesellschafts- und
Kapitalmarktrecht und Notar weiß er, worauf es ankommt: "Eine gute rechtliche
Begleitung ist kein Kostenfaktor, sondern Risikomanagement." Mit Standorten in
Stade und Hamburg begleitet die Kanzlei VON ALLWÖRDEN mittelständische
Unternehmen bei rechtlich und steuerlich komplexen Transaktionen. Neben Dr.
Sebastian von Allwörden, Experte für Gesellschaftsrecht und Notar, stehen den
Mandanten zwei weitere Partner zur Seite: Benjamin von Allwörden, Fachanwalt für
Arbeitsrecht und Notar, sowie Titus Wolf, Experte für Gesellschafts- und
Steuerrecht. Aus ihrer Beratungspraxis wissen sie genau, welche rechtlichen
Herausforderungen Unternehmer bei der Nachfolgeplanung erwarten und wie sich
diese vermeiden lassen.
Nicht warten, bis es zu spät ist - frühzeitig planen
Viele Unternehmer widmen sich dem Thema Nachfolge erst, wenn der Ruhestand
bereits vor der Tür steht oder konkrete Kaufinteressenten auftauchen. Doch zu
Nicht warten, bis es zu spät ist - frühzeitig planen
Viele Unternehmer widmen sich dem Thema Nachfolge erst, wenn der Ruhestand
bereits vor der Tür steht oder konkrete Kaufinteressenten auftauchen. Doch zu
