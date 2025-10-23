    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Unternehmensnachfolge richtig planen

    VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte erklären die rechtlichen Fallstricke (FOTO)

    Hamburg (ots) - Die erfolgreiche Fortführung eines Unternehmens in nächster
    Generation hängt maßgeblich von einer durchdachten und souveränen
    Nachfolgeplanung ab. Noch immer wird unterschätzt, wie herausfordernd und
    vielschichtig die Unternehmensnachfolge tatsächlich ist. Genau deshalb lohnt es
    sich, frühzeitig über eine geregelte Übergabe nachzudenken. Welche Optionen es
    bei der Käuferwahl gibt, wann der richtige Zeitpunkt für die Nachfolgeplanung
    ist und wie sich der Generationswechsel nachhaltig gestalten lässt, erfahren Sie
    hier.

    Viele Unternehmer ab 50 stehen vor derselben Frage: Wie lässt sich das eigene
    Unternehmen in gute Hände übergeben - und dabei das Lebenswerk, die
    wirtschaftliche Absicherung und die Belegschaft schützen? Besonders wenn sich
    keine familieninterne Nachfolge abzeichnet, wird der externe Verkauf oft zur
    einzigen Option. Doch dieser Schritt ist komplex: Der Markt ist intransparent,
    die Verhandlungen emotional aufgeladen und rechtlich voller Hürden. "Viele
    Unternehmer unterschätzen die juristische Komplexität eines M&A-Prozesses und
    verlassen sich bei der Abwicklung lediglich auf ihren Steuerberater", erklärt
    Dr. Sebastian von Allwörden, Partner bei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte. "Darüber
    hinaus ist gerade eine juristische Beratung unerlässlich um Haftungsrisiken,
    Kaufpreisabschläge oder unnötige Konflikte zu vermeiden."

    "Der Verkauf eines Unternehmens ist kein Geschäft wie jedes andere. Es ist ein
    einmaliger, existenzbestimmender Vorgang - mit weitreichenden Konsequenzen",
    betont Dr. Sebastian von Allwörden weiter. Als Fachanwalt für Gesellschafts- und
    Kapitalmarktrecht und Notar weiß er, worauf es ankommt: "Eine gute rechtliche
    Begleitung ist kein Kostenfaktor, sondern Risikomanagement." Mit Standorten in
    Stade und Hamburg begleitet die Kanzlei VON ALLWÖRDEN mittelständische
    Unternehmen bei rechtlich und steuerlich komplexen Transaktionen. Neben Dr.
    Sebastian von Allwörden, Experte für Gesellschaftsrecht und Notar, stehen den
    Mandanten zwei weitere Partner zur Seite: Benjamin von Allwörden, Fachanwalt für
    Arbeitsrecht und Notar, sowie Titus Wolf, Experte für Gesellschafts- und
    Steuerrecht. Aus ihrer Beratungspraxis wissen sie genau, welche rechtlichen
    Herausforderungen Unternehmer bei der Nachfolgeplanung erwarten und wie sich
    diese vermeiden lassen.

    Nicht warten, bis es zu spät ist - frühzeitig planen

    Viele Unternehmer widmen sich dem Thema Nachfolge erst, wenn der Ruhestand
    bereits vor der Tür steht oder konkrete Kaufinteressenten auftauchen. Doch zu
