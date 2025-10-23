BERNSTEIN RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach einem Gespräch mit dem Strategie- und IR-Chef Marco Haeckermann auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Alles in allem sei sie zuversichtlich, schrieb Annick Maas am Donnerstag. Dabei verwies sie darauf, dass noch vor Jahresende ein neuer Vorstandschef bekannt gegeben werde. Mit Blick auf die Integrationskosten der jüngsten Übernahmen schrieb die Analystin, dass diese das dritte Quartal des Eventanbieters und Ticketvermarkters zwar etwas belasten dürften, im Schlussviertel allerdings die Synergien überwiegen dürften./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 79,55EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
