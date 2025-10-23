BERNSTEIN RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Outperform'



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Management des Farben- und Lackherstellers erfülle die Kostensenkungsversprechen und wolle das Unternehmen in jedem Fall werthaltiger machen, aber die Fundamentaldaten müssten noch nachziehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Zahlen für das dritte Quartal seien mau gewesen, Akzo habe damit die gesunkenen Erwartungen verfehlt./rob/ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 18:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:05 /UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.