    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Management des Farben- und Lackherstellers erfülle die Kostensenkungsversprechen und wolle das Unternehmen in jedem Fall werthaltiger machen, aber die Fundamentaldaten müssten noch nachziehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Zahlen für das dritte Quartal seien mau gewesen, Akzo habe damit die gesunkenen Erwartungen verfehlt./rob/ajx/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 18:08 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:05 /UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: James Hooper
    Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 64
    Kursziel alt: 63
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Management des Farben- und Lackherstellers erfülle die Kostensenkungsversprechen und wolle das …