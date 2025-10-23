BERNSTEIN RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Management des Farben- und Lackherstellers erfülle die Kostensenkungsversprechen und wolle das Unternehmen in jedem Fall werthaltiger machen, aber die Fundamentaldaten müssten noch nachziehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Zahlen für das dritte Quartal seien mau gewesen, Akzo habe damit die gesunkenen Erwartungen verfehlt./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:05 /UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 64
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
