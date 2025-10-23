Dank KI-Boom: Diese Tech-Aktie schießt über 8% nach oben!

Die Aktie von Nokia legte am Donnerstag kräftig zu, nachdem der finnische Netzwerkausrüster überraschend starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Vor allem die steigende Nachfrage aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Rechenzentren sorgte für Rückenwind.

Umsatz übertrifft Erwartungen deutlich

Nokia erzielte im Quartal bis Ende September einen bereinigten operativen Gewinn von 435 Millionen Euro, deutlich über den von Bloomberg erwarteten 324,2 Millionen Euro. Zwar lag das Ergebnis rund 10 Prozent unter dem Vorjahreswert, dennoch übertraf das Unternehmen die Prognosen klar. Der bereinigte Umsatz stieg um 12 Prozent auf 4,83 Milliarden Euro und übertraf damit die Schätzungen von Investing.com, die bei etwa 4,6 Milliarden Euro lagen.

Besonders stark zeigte sich das Segment Optical Networks, dessen Erlöse auf währungsbereinigter Basis um 19 Prozent zunahmen. Insgesamt legte der Bereich Network Infrastructure laut Jefferies Equity Research um 11 Prozent zu. Die vergleichbare Bruttomarge erreichte 44,2 Prozent und übertraf damit die Prognose von 43,4 Prozent. Die operative Marge lag mit 9 Prozent ebenfalls über dem Marktkonsens von 7,4 Prozent.

Breites Wachstum über alle Sparten

Nokias Netzwerksparte erwirtschaftete 1,95 Milliarden Euro, ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Cloud- und Netzwerksparte steigerte ihren Umsatz um 8 Prozent auf 645 Millionen Euro, während Mobile Networks um 4 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro zulegten. Die Lizenzeinheit Nokia Technologies meldete einen Zuwachs von 11 Prozent auf 391 Millionen Euro.

Vorstandschef Justin Hotard erklärte, dass vor allem die Nachfrage nach optischen Netzwerken aus dem Bereich künstliche Intelligenz und Rechenzentren zum Wachstum beigetragen habe.

Optimistischer Ausblick – trotz Währungseffekten

Für das Gesamtjahr 2025 hob Nokia seine Prognose für den bereinigten operativen Gewinn auf eine Spanne zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro an. Zuvor hatte die Zielmarke bei 1,6 bis 2,1 Milliarden Euro gelegen. Grund sei eine technische Anpassung bei der Bilanzierung von Venture-Fonds. Trotz eines leicht schwächeren Margenniveaus durch Wechselkurseffekte – der stärkere Euro belastete die Auslandserträge – erwartet Nokia, die Mitte der neuen Spanne zu erreichen.

Das Analysehaus Jefferies bestätigte seine "Hold"-Bewertung mit einem Kursziel von 4,50 Euro, rund 5 Prozent unter dem Schlusskurs vom Mittwoch. Die Analysten betonten, dass Nokia von der anhaltenden Stärke der Infrastrukturinvestitionen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz profitiere.

"Am Anfang eines KI-Superzyklus"

Seit dem Verkauf seiner Handy-Sparte im Jahr 2013 befindet sich Nokia in einem tiefgreifenden Wandel. Mit dem Zukauf des US-Optiknetzwerkspezialisten Infinera und der Gründung einer eigenen Technologie- und KI-Einheit unter der neuen Technikchefin Pallavi Mahajan setzt das Unternehmen verstärkt auf künstliche Intelligenz – und markiert damit die größte strategische Neuausrichtung seit über einem Jahrzehnt.

In einem Interview mit Reuters zeigte sich Hotard überzeugt, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz eine ähnlich tiefgreifende Wachstumsphase einleitet wie das Internet in den 1990er-Jahren.

"Ich denke, wir stehen am Anfang eines KI-Superzyklus – ähnlich wie damals mit dem Internet."

Auch wenn es kurzfristig zu Übertreibungen kommen könne, seien die langfristigen Trends "sehr positiv".

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,96 % und einem Kurs von 5,058EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.

