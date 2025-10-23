    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCie Generale des Etablissements Michelin Registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Mit den vollständigen Jahreszahlen habe der Reifenhersteller weitere Details zur vorab gesenkten Gewinnprognose veröffentlicht und nun auch das Gewinziel für 2026 gekappt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Positiv werte er den beibehaltenen Cashflow-Ausblick und Aktienrückkäufe./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christoph Laskawi
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 31
    Kursziel alt: 31
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




