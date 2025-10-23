Trendmonitor Deutschland
Wie KI die Online-Suche der Verbraucher verändert (FOTO)
Düsseldorf (ots) -
- Der aktuelle "Trendmonitor Deutschland" von Nordlight Research untersucht das
Online-Suchverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher - mit Fokus auf
klassische Suchmaschinen, neue KI-Tools und soziale Medien
- Noch dominiert das klassische Googeln - KI-Suche aber deutlich auf dem
Vormarsch
- Studie liefert differenzierte Betrachtung unterschiedlicher Suchmedien,
Zielgruppen und Bedarfssparten (Internet/Mobilfunk, Versicherungen, Finanzen,
Energieversorgung)
KI-Tools wie ChatGPT, Gemini & Co. verändern grundlegend die Art und Weise, wie
Verbraucher online nach Informationen suchen. Zwar bleibt das "Googeln" mit 73
Prozent das bevorzugte Suchmedium der Deutschen (KI-Tools: 15 Prozent; Social
Media: 8 Prozent), doch insbesondere in jungen und innovationsfreudigen
Zielgruppen gerät die Dominanz der klassischen Suchmaschine ins Wanken. Schon
jetzt präferieren 30 Prozent der 18- bis 29-Jährigen KI-Tools für ihre
Informationssuche. Und künftig will jeder zweite Nutzer von KI-Tools diese auch
gezielt für die Suche nach kaufrelevanten Informationen einsetzen. Anbieter sind
daher gut beraten, ihre Präsenz und Kommunikation in verschiedenen Suchmedien
frühzeitig auf das veränderte Online-Suchverhalten der Verbraucher einzustellen.
Dies zeigt die aktuelle Ausgabe des "Trendmonitor Deutschland" des
Marktforschungsinstituts Nordlight Research zum Thema: "Googeln war gestern (?):
Wie KI die Online-Suche der Verbraucher verändert". Für die Trendstudie wurden
über 1.500 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger zwischen 18 und 75 Jahren befragt,
die im Alltag Suchmaschinen, KI-Tools oder soziale Medien nutzen und in den
Konsumbereichen Internet/Mobilfunk, Versicherungen, Finanzen oder
Energieversorgung als Verbraucher mitentscheiden. Im Fokus standen das aktuelle
und zukünftige Online-Suchverhalten, unterschiedliche Suchmedien, zentrale
Informationsfelder sowie generelle Einstellungen zu Künstlicher Intelligenz.
Bekanntheit und Nutzungshäufigkeit unterschiedlicher Online-Suchmedien
In puncto Bekanntheit liegt die Suchmaschine von Google (97 Prozent) aktuell
deutlich vor Konkurrenten wie Yahoo! (69 Prozent), Bing (65 Prozent), DuckDuckGo
(31 Prozent) und weiteren. Auch "ChatGPT Search" erzielt mit 38 Prozent
Bekanntheit (unter den 18- bis 29-Jährigen: 58 Prozent) geringere Werte. Die
generelle Bekanntheit des KI-Tools ChatGPT (jenseits spezieller Suchfunktionen)
liegt aber schon bei 79 Prozent (zum Vergleich: Gemini: 53 Prozent).
85 Prozent der befragten Bundesbürger nutzen die Google-Suchmaschine täglich
oder zumindest mehrmals pro Woche für private Suchanfragen. Bereits an zweiter
