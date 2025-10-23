Wie KI die Online-Suche der Verbraucher verändert (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Der aktuelle "Trendmonitor Deutschland" von Nordlight Research untersucht das

Online-Suchverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher - mit Fokus auf

klassische Suchmaschinen, neue KI-Tools und soziale Medien

- Noch dominiert das klassische Googeln - KI-Suche aber deutlich auf dem

Vormarsch

- Studie liefert differenzierte Betrachtung unterschiedlicher Suchmedien,

Zielgruppen und Bedarfssparten (Internet/Mobilfunk, Versicherungen, Finanzen,

Energieversorgung)



KI-Tools wie ChatGPT, Gemini & Co. verändern grundlegend die Art und Weise, wie

Verbraucher online nach Informationen suchen. Zwar bleibt das "Googeln" mit 73

Prozent das bevorzugte Suchmedium der Deutschen (KI-Tools: 15 Prozent; Social

Media: 8 Prozent), doch insbesondere in jungen und innovationsfreudigen

Zielgruppen gerät die Dominanz der klassischen Suchmaschine ins Wanken. Schon

jetzt präferieren 30 Prozent der 18- bis 29-Jährigen KI-Tools für ihre

Informationssuche. Und künftig will jeder zweite Nutzer von KI-Tools diese auch

gezielt für die Suche nach kaufrelevanten Informationen einsetzen. Anbieter sind

daher gut beraten, ihre Präsenz und Kommunikation in verschiedenen Suchmedien

frühzeitig auf das veränderte Online-Suchverhalten der Verbraucher einzustellen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms! Long 694,24€ 4,42 × 14,26 Zum Produkt Short 768,96€ 4,42 × 14,26 Zum Produkt