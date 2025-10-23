Wie KI die Online-Suche der Verbraucher verändert (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGemini Space Station Incorporation Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Gemini Space Station Incorporation Registered (A)

    Düsseldorf (ots) -

    - Der aktuelle "Trendmonitor Deutschland" von Nordlight Research untersucht das
    Online-Suchverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher - mit Fokus auf
    klassische Suchmaschinen, neue KI-Tools und soziale Medien
    - Noch dominiert das klassische Googeln - KI-Suche aber deutlich auf dem
    Vormarsch
    - Studie liefert differenzierte Betrachtung unterschiedlicher Suchmedien,
    Zielgruppen und Bedarfssparten (Internet/Mobilfunk, Versicherungen, Finanzen,
    Energieversorgung)

    KI-Tools wie ChatGPT, Gemini & Co. verändern grundlegend die Art und Weise, wie
    Verbraucher online nach Informationen suchen. Zwar bleibt das "Googeln" mit 73
    Prozent das bevorzugte Suchmedium der Deutschen (KI-Tools: 15 Prozent; Social
    Media: 8 Prozent), doch insbesondere in jungen und innovationsfreudigen
    Zielgruppen gerät die Dominanz der klassischen Suchmaschine ins Wanken. Schon
    jetzt präferieren 30 Prozent der 18- bis 29-Jährigen KI-Tools für ihre
    Informationssuche. Und künftig will jeder zweite Nutzer von KI-Tools diese auch
    gezielt für die Suche nach kaufrelevanten Informationen einsetzen. Anbieter sind
    daher gut beraten, ihre Präsenz und Kommunikation in verschiedenen Suchmedien
    frühzeitig auf das veränderte Online-Suchverhalten der Verbraucher einzustellen.

    Dies zeigt die aktuelle Ausgabe des "Trendmonitor Deutschland" des
    Marktforschungsinstituts Nordlight Research zum Thema: "Googeln war gestern (?):
    Wie KI die Online-Suche der Verbraucher verändert". Für die Trendstudie wurden
    über 1.500 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger zwischen 18 und 75 Jahren befragt,
    die im Alltag Suchmaschinen, KI-Tools oder soziale Medien nutzen und in den
    Konsumbereichen Internet/Mobilfunk, Versicherungen, Finanzen oder
    Energieversorgung als Verbraucher mitentscheiden. Im Fokus standen das aktuelle
    und zukünftige Online-Suchverhalten, unterschiedliche Suchmedien, zentrale
    Informationsfelder sowie generelle Einstellungen zu Künstlicher Intelligenz.

    Bekanntheit und Nutzungshäufigkeit unterschiedlicher Online-Suchmedien

    In puncto Bekanntheit liegt die Suchmaschine von Google (97 Prozent) aktuell
    deutlich vor Konkurrenten wie Yahoo! (69 Prozent), Bing (65 Prozent), DuckDuckGo
    (31 Prozent) und weiteren. Auch "ChatGPT Search" erzielt mit 38 Prozent
    Bekanntheit (unter den 18- bis 29-Jährigen: 58 Prozent) geringere Werte. Die
    generelle Bekanntheit des KI-Tools ChatGPT (jenseits spezieller Suchfunktionen)
    liegt aber schon bei 79 Prozent (zum Vergleich: Gemini: 53 Prozent).

    85 Prozent der befragten Bundesbürger nutzen die Google-Suchmaschine täglich
    oder zumindest mehrmals pro Woche für private Suchanfragen. Bereits an zweiter
    Seite 1 von 4 


    Verfasst von news aktuell
