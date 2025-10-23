Skoda übergibt ersten Teil einer großen Dienstwagen-Flotte an METRO Deutschland (FOTO)
Weiterstadt (ots) - > Skoda Flotte von METRO Deutschland soll auf insgesamt
1.000 Octavia Combi anwachsen
> Die ersten Fahrzeuge als neue Dienstwagen übergeben
> Das Großhandelsunternehmen setzt auf die Kombivariante des Skoda Bestsellers
> Der Skoda Octavia Combi überzeugt mit ausgezeichnetem Preis-Wertverhältnis,
moderner Technologie, viel Platz und zahlreichen cleveren Details
Skoda Auto Deutschland hat ein erstes Kontingent an Fahrzeugen an METRO
Deutschland für den Einsatz in der Dienstwagenflotte des Unternehmens
ausgeliefert. Steffen Zöhke, Leiter Flotten, Direktkunden und Remarketing Skoda
Auto Deutschland, übergab die Fahrzeuge am Hauptsitz von METRO in Düsseldorf an
Alexander Klein, Head of Sales bei METRO Deutschland. Sie sind Teil einer Flotte
von insgesamt 1.000 Skoda Octavia, die künftig im Kundenmanagement von METRO
Deutschland eingesetzt werden. Das Großhandelsunternehmen entschied sich dabei
für die Kombivariante des Skoda Bestsellers.
Steffen Zöhke, Leiter Flotten, Direktkunden und Remarketing Skoda Auto
Deutschland, sagt: "Wir freuen uns, dass sich mit der METRO ein wichtiges
Großhandelsunternehmen aus Deutschland entschieden hat, auf unseren Bestseller,
den Skoda Octavia Combi, zu setzen. Uns ist es wichtig, unseren Kunden ein
möglichst breites Modell- und Antriebsportfolio zu bieten, das am besten zu dem
Bedarf in der Flotte passt. Wir verbinden zudem unsere attraktiven Modelle mit
sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Serviceangeboten. Es ist für
uns ein zusätzlicher Ansporn, dass dieses Konzept bei den Kunden gut aufgenommen
wird."
Alexander Klein, Head of Sales bei METRO Deutschland, erklärt: "Wir freuen uns,
mit dem Skoda Octavia Combi ein Fahrzeug gefunden zu haben, das mit seinem
Platzangebot und seinen Eigenschaften sehr gut zu den Anforderungen unseres
Kundenmanagements passt. Die hohe Wirtschaftlichkeit war ein weiterer Aspekt,
der für den Skoda Octavia Combi den Ausschlag gegeben hat."
Der Skoda Octavia ist in seiner vierten modernen Modellgeneration auf dem Markt
und wird als Limousine und Kombi angeboten, der in Deutschland besonders beliebt
ist. Mit insgesamt mehr als sieben Millionen verkauften Einheiten ist der
Octavia der Bestseller der tschechischen Marke. Alle Octavia überzeugen durch
ein hervorragendes Preis-Wertverhältnis, effiziente Antriebe und ihr modernes
Design. Hinzu kommen außergewöhnlich großzügige Platzverhältnisse für Passagiere
und Gepäck (Ladevolumen 640-1.700 Liter), eine umfangreiche
Sicherheitsausstattung sowie modernste Info- und Entertainmentsysteme.
Am 8. und 9. Oktober 2025 wurden in Düsseldorf die ersten 90 Octavia Combi in
Graphite-Grau Metallic an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von METRO Deutschland
übergeben. Sie sind Teil einer Flotte von insgesamt 1.000 Skoda Octavia Combi,
die in kommender Zeit an verschiedenen Standorten des Großhändlers im Empfang
genommen werden.
Dass Skoda zum neuen Mobilitätspartner von METRO Deutschland wurde, ist das
Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Skoda Auto Deutschland, Volkswagen
Financial Services als Leasinggesellschaft sowie dem Autohaus Fleischhauer aus
Köln als direkter Ansprechpartner für die METRO Campus Services GmbH, die für
das gesamte Flottenmanagement (PKW) der METRO in Deutschland verantwortlich ist.
Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon +49 6150 133 121
E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de
Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6143450
OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH
