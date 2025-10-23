    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Skoda übergibt ersten Teil einer großen Dienstwagen-Flotte an METRO Deutschland (FOTO)

    Weiterstadt (ots) - > Skoda Flotte von METRO Deutschland soll auf insgesamt
    1.000 Octavia Combi anwachsen

    > Die ersten Fahrzeuge als neue Dienstwagen übergeben

    > Das Großhandelsunternehmen setzt auf die Kombivariante des Skoda Bestsellers

    > Der Skoda Octavia Combi überzeugt mit ausgezeichnetem Preis-Wertverhältnis,
    moderner Technologie, viel Platz und zahlreichen cleveren Details

    Skoda Auto Deutschland hat ein erstes Kontingent an Fahrzeugen an METRO
    Deutschland für den Einsatz in der Dienstwagenflotte des Unternehmens
    ausgeliefert. Steffen Zöhke, Leiter Flotten, Direktkunden und Remarketing Skoda
    Auto Deutschland, übergab die Fahrzeuge am Hauptsitz von METRO in Düsseldorf an
    Alexander Klein, Head of Sales bei METRO Deutschland. Sie sind Teil einer Flotte
    von insgesamt 1.000 Skoda Octavia, die künftig im Kundenmanagement von METRO
    Deutschland eingesetzt werden. Das Großhandelsunternehmen entschied sich dabei
    für die Kombivariante des Skoda Bestsellers.

    Steffen Zöhke, Leiter Flotten, Direktkunden und Remarketing Skoda Auto
    Deutschland, sagt: "Wir freuen uns, dass sich mit der METRO ein wichtiges
    Großhandelsunternehmen aus Deutschland entschieden hat, auf unseren Bestseller,
    den Skoda Octavia Combi, zu setzen. Uns ist es wichtig, unseren Kunden ein
    möglichst breites Modell- und Antriebsportfolio zu bieten, das am besten zu dem
    Bedarf in der Flotte passt. Wir verbinden zudem unsere attraktiven Modelle mit
    sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Serviceangeboten. Es ist für
    uns ein zusätzlicher Ansporn, dass dieses Konzept bei den Kunden gut aufgenommen
    wird."

    Alexander Klein, Head of Sales bei METRO Deutschland, erklärt: "Wir freuen uns,
    mit dem Skoda Octavia Combi ein Fahrzeug gefunden zu haben, das mit seinem
    Platzangebot und seinen Eigenschaften sehr gut zu den Anforderungen unseres
    Kundenmanagements passt. Die hohe Wirtschaftlichkeit war ein weiterer Aspekt,
    der für den Skoda Octavia Combi den Ausschlag gegeben hat."

    Der Skoda Octavia ist in seiner vierten modernen Modellgeneration auf dem Markt
    und wird als Limousine und Kombi angeboten, der in Deutschland besonders beliebt
    ist. Mit insgesamt mehr als sieben Millionen verkauften Einheiten ist der
    Octavia der Bestseller der tschechischen Marke. Alle Octavia überzeugen durch
    ein hervorragendes Preis-Wertverhältnis, effiziente Antriebe und ihr modernes
    Design. Hinzu kommen außergewöhnlich großzügige Platzverhältnisse für Passagiere
    und Gepäck (Ladevolumen 640-1.700 Liter), eine umfangreiche
    Sicherheitsausstattung sowie modernste Info- und Entertainmentsysteme.

    Am 8. und 9. Oktober 2025 wurden in Düsseldorf die ersten 90 Octavia Combi in
    Graphite-Grau Metallic an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von METRO Deutschland
    übergeben. Sie sind Teil einer Flotte von insgesamt 1.000 Skoda Octavia Combi,
    die in kommender Zeit an verschiedenen Standorten des Großhändlers im Empfang
    genommen werden.

    Dass Skoda zum neuen Mobilitätspartner von METRO Deutschland wurde, ist das
    Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Skoda Auto Deutschland, Volkswagen
    Financial Services als Leasinggesellschaft sowie dem Autohaus Fleischhauer aus
    Köln als direkter Ansprechpartner für die METRO Campus Services GmbH, die für
    das gesamte Flottenmanagement (PKW) der METRO in Deutschland verantwortlich ist.

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6143450
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


