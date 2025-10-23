ZEISS und DXC bekräftigen Partnerschaft - Vertrag bis 2030 verlängert (FOTO)
Böblingen (ots) -
- DXC unterstützt ZEISS im 24/7 Betrieb
- KI-Nutzung vorantreiben
ZEISS, ein weltweit führendes Unternehmen in der Optik- und
Optoelektronikbranche, und DXC Technology (NYSE: DXC), ein weltweit tätiges
Fortune-500-Technologieunternehmen, bekräftigen ihre strategische Partnerschaft
mit einer Vertragsverlängerung bis 2030. Im Rahmen der bereits seit zwanzig
Jahren laufenden Kooperation unterstützt DXC Technology die Partner von ZEISS
mit umfassenden Dienstleistungen für das Anwendungsmanagement. Dieser Support
stellt den Betrieb einer stabilen IT-Plattform sicher, die ZEISS als Grundlage
für die digitale Transformation und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
nutzt. Der verstärkte Einsatz von KI bestimmt die künftige Agenda.
"Wir führen mit DXC Technology eine strategische Partnerschaft auf Augenhöhe -
die gemeinsame Arbeit erleben wir als vertrauensvoll und sehen uns in guten
Händen", sagt Carsten Trapp, CIO von ZEISS. "Die Digitalisierungsprojekte machen
es möglich, unsere IT-Infrastruktur fortlaufend zu optimieren und gleichzeitig
innovative digitale Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden weltweit
zugutekommen. Die stabile IT-Plattform ist für uns eine unverzichtbare Basis, um
an der Spitze einer sich ständig weiterentwickelnden technologischen Innovation
zu stehen und zu bleiben."
- DXC unterstützt ZEISS im 24/7 Betrieb
- KI-Nutzung vorantreiben
ZEISS, ein weltweit führendes Unternehmen in der Optik- und
Optoelektronikbranche, und DXC Technology (NYSE: DXC), ein weltweit tätiges
Fortune-500-Technologieunternehmen, bekräftigen ihre strategische Partnerschaft
mit einer Vertragsverlängerung bis 2030. Im Rahmen der bereits seit zwanzig
Jahren laufenden Kooperation unterstützt DXC Technology die Partner von ZEISS
mit umfassenden Dienstleistungen für das Anwendungsmanagement. Dieser Support
stellt den Betrieb einer stabilen IT-Plattform sicher, die ZEISS als Grundlage
für die digitale Transformation und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
nutzt. Der verstärkte Einsatz von KI bestimmt die künftige Agenda.
"Wir führen mit DXC Technology eine strategische Partnerschaft auf Augenhöhe -
die gemeinsame Arbeit erleben wir als vertrauensvoll und sehen uns in guten
Händen", sagt Carsten Trapp, CIO von ZEISS. "Die Digitalisierungsprojekte machen
es möglich, unsere IT-Infrastruktur fortlaufend zu optimieren und gleichzeitig
innovative digitale Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden weltweit
zugutekommen. Die stabile IT-Plattform ist für uns eine unverzichtbare Basis, um
an der Spitze einer sich ständig weiterentwickelnden technologischen Innovation
zu stehen und zu bleiben."
Externe Erledigung im Tagesgeschäft
DXC Technology betreut die ZEISS-Systeme mit fast 100 Mitarbeitern rund um die
Uhr. "Wir haben im Managed Services für ZEISS eine ausgezeichnete Erfolgsquote
erreicht", sagt Bernd Elsässer, ZEISS-Client Partner und Industrie Direktor
Manufacturing bei DXC. "Von 100 eingehenden Tickets werden bereits über 95% von
unserem Team erledigt. Nur die verbleibenden wenigen Tickets gehen in den
Third-Level-Support der ZEISS-Kollegen." Die Teams von DXC und ZEISS arbeiten
dabei im Tagesgeschäft eng zusammen. So lässt sich ein reibungsloser Ablauf im
Servicegeschäft gewährleisten. Die Kunden von ZEISS erhalten so das bestmögliche
Kundenerlebnis: Aufträge werden umgehend bearbeitet und zeitnah verschickt.
ZEISS mit DXC Technology auf Wachstumskurs
ZEISS ist in den letzten Jahren enorm gewachsen und hat zahlreiche Unternehmen
in verschiedenen Bereichen übernommen. Derzeit arbeiten weltweit 44.000
Mitarbeiter für das Unternehmen in rund 50 Ländern. Verschiedene
Tochtergesellschaften befassen sich mit Technologien aus den Bereichen
Feinmechanik und Optik. DXC bietet sein Fachwissen und seine Fähigkeiten an, um
unternehmenskritische Systeme für Unternehmen sicher zu betreiben und seine
Kunden bei Transformations- und Innovationsprojekten zu unterstützen.
"Wir freuen uns über die seit zwei Jahrzehnten bestehende Partnerschaft mit
ZEISS, die mit der Vertragsverlängerung bis 2030 ihre erfolgreiche
Zusammenarbeit bestätigt. Die gemeinsamen Erfahrungen sind eine wichtige Basis,
um Geschäftsprozesse zuverlässig abzusichern und so neue Geschäftsmodelle mit
dem Einsatz neuer Technologien zu entwickeln", sagt Bernd Elsässer.
VIDEO : DXC Technology und ZEISS: https://ots.de/Wfbbjj
Über ZEISS
ZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen und
optoelektronischen Industrie. In den vier Sparten Semiconductor Manufacturing
Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology und Consumer
Markets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von 10
Milliarden Euro (30. September 2023).
Über DXC Technology
DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre
geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu
modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und
Skalierbarkeit über öffentliche, private und hybride Clouds zu gewährleisten.
Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors
vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services zu implementieren, um neue
Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis zu
setzen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen
Spitzenleistungen erbringen, unter DXC.com.
Pressekontakt:
Christina Trauntschnig
Head of Marketing and Communication DXC Technology DACH
E-Mail: mailto:ctrauntschni@dxc.com
Tel: +436767868804
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126139/6143459
OTS: DXC Technology
DXC Technology betreut die ZEISS-Systeme mit fast 100 Mitarbeitern rund um die
Uhr. "Wir haben im Managed Services für ZEISS eine ausgezeichnete Erfolgsquote
erreicht", sagt Bernd Elsässer, ZEISS-Client Partner und Industrie Direktor
Manufacturing bei DXC. "Von 100 eingehenden Tickets werden bereits über 95% von
unserem Team erledigt. Nur die verbleibenden wenigen Tickets gehen in den
Third-Level-Support der ZEISS-Kollegen." Die Teams von DXC und ZEISS arbeiten
dabei im Tagesgeschäft eng zusammen. So lässt sich ein reibungsloser Ablauf im
Servicegeschäft gewährleisten. Die Kunden von ZEISS erhalten so das bestmögliche
Kundenerlebnis: Aufträge werden umgehend bearbeitet und zeitnah verschickt.
ZEISS mit DXC Technology auf Wachstumskurs
ZEISS ist in den letzten Jahren enorm gewachsen und hat zahlreiche Unternehmen
in verschiedenen Bereichen übernommen. Derzeit arbeiten weltweit 44.000
Mitarbeiter für das Unternehmen in rund 50 Ländern. Verschiedene
Tochtergesellschaften befassen sich mit Technologien aus den Bereichen
Feinmechanik und Optik. DXC bietet sein Fachwissen und seine Fähigkeiten an, um
unternehmenskritische Systeme für Unternehmen sicher zu betreiben und seine
Kunden bei Transformations- und Innovationsprojekten zu unterstützen.
"Wir freuen uns über die seit zwei Jahrzehnten bestehende Partnerschaft mit
ZEISS, die mit der Vertragsverlängerung bis 2030 ihre erfolgreiche
Zusammenarbeit bestätigt. Die gemeinsamen Erfahrungen sind eine wichtige Basis,
um Geschäftsprozesse zuverlässig abzusichern und so neue Geschäftsmodelle mit
dem Einsatz neuer Technologien zu entwickeln", sagt Bernd Elsässer.
VIDEO : DXC Technology und ZEISS: https://ots.de/Wfbbjj
Über ZEISS
ZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen und
optoelektronischen Industrie. In den vier Sparten Semiconductor Manufacturing
Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology und Consumer
Markets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von 10
Milliarden Euro (30. September 2023).
Über DXC Technology
DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre
geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu
modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und
Skalierbarkeit über öffentliche, private und hybride Clouds zu gewährleisten.
Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors
vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services zu implementieren, um neue
Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis zu
setzen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen
Spitzenleistungen erbringen, unter DXC.com.
Pressekontakt:
Christina Trauntschnig
Head of Marketing and Communication DXC Technology DACH
E-Mail: mailto:ctrauntschni@dxc.com
Tel: +436767868804
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126139/6143459
OTS: DXC Technology
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte