ZEISS und DXC bekräftigen Partnerschaft - Vertrag bis 2030 verlängert (FOTO)

- DXC unterstützt ZEISS im 24/7 Betrieb

- KI-Nutzung vorantreiben



ZEISS, ein weltweit führendes Unternehmen in der Optik- und

Optoelektronikbranche, und DXC Technology (NYSE: DXC), ein weltweit tätiges

Fortune-500-Technologieunternehmen, bekräftigen ihre strategische Partnerschaft

mit einer Vertragsverlängerung bis 2030. Im Rahmen der bereits seit zwanzig

Jahren laufenden Kooperation unterstützt DXC Technology die Partner von ZEISS

mit umfassenden Dienstleistungen für das Anwendungsmanagement. Dieser Support

stellt den Betrieb einer stabilen IT-Plattform sicher, die ZEISS als Grundlage

für die digitale Transformation und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle

nutzt. Der verstärkte Einsatz von KI bestimmt die künftige Agenda.



"Wir führen mit DXC Technology eine strategische Partnerschaft auf Augenhöhe -

die gemeinsame Arbeit erleben wir als vertrauensvoll und sehen uns in guten

Händen", sagt Carsten Trapp, CIO von ZEISS. "Die Digitalisierungsprojekte machen

es möglich, unsere IT-Infrastruktur fortlaufend zu optimieren und gleichzeitig

innovative digitale Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden weltweit

zugutekommen. Die stabile IT-Plattform ist für uns eine unverzichtbare Basis, um

an der Spitze einer sich ständig weiterentwickelnden technologischen Innovation

zu stehen und zu bleiben."





Externe Erledigung im Tagesgeschäft



DXC Technology betreut die ZEISS-Systeme mit fast 100 Mitarbeitern rund um die

Uhr. "Wir haben im Managed Services für ZEISS eine ausgezeichnete Erfolgsquote

erreicht", sagt Bernd Elsässer, ZEISS-Client Partner und Industrie Direktor

Manufacturing bei DXC. "Von 100 eingehenden Tickets werden bereits über 95% von

unserem Team erledigt. Nur die verbleibenden wenigen Tickets gehen in den

Third-Level-Support der ZEISS-Kollegen." Die Teams von DXC und ZEISS arbeiten

dabei im Tagesgeschäft eng zusammen. So lässt sich ein reibungsloser Ablauf im

Servicegeschäft gewährleisten. Die Kunden von ZEISS erhalten so das bestmögliche

Kundenerlebnis: Aufträge werden umgehend bearbeitet und zeitnah verschickt.



ZEISS mit DXC Technology auf Wachstumskurs



ZEISS ist in den letzten Jahren enorm gewachsen und hat zahlreiche Unternehmen

in verschiedenen Bereichen übernommen. Derzeit arbeiten weltweit 44.000

Mitarbeiter für das Unternehmen in rund 50 Ländern. Verschiedene

Tochtergesellschaften befassen sich mit Technologien aus den Bereichen

Feinmechanik und Optik. DXC bietet sein Fachwissen und seine Fähigkeiten an, um

unternehmenskritische Systeme für Unternehmen sicher zu betreiben und seine

Kunden bei Transformations- und Innovationsprojekten zu unterstützen.



"Wir freuen uns über die seit zwei Jahrzehnten bestehende Partnerschaft mit

ZEISS, die mit der Vertragsverlängerung bis 2030 ihre erfolgreiche

Zusammenarbeit bestätigt. Die gemeinsamen Erfahrungen sind eine wichtige Basis,

um Geschäftsprozesse zuverlässig abzusichern und so neue Geschäftsmodelle mit

dem Einsatz neuer Technologien zu entwickeln", sagt Bernd Elsässer.



VIDEO : DXC Technology und ZEISS: https://ots.de/Wfbbjj



Über ZEISS



ZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen und

optoelektronischen Industrie. In den vier Sparten Semiconductor Manufacturing

Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology und Consumer

Markets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von 10

Milliarden Euro (30. September 2023).



Über DXC Technology



DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre

geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu

modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und

Skalierbarkeit über öffentliche, private und hybride Clouds zu gewährleisten.

Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors

vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services zu implementieren, um neue

Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis zu

setzen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen

Spitzenleistungen erbringen, unter DXC.com.



