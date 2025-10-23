    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDXC Technology Company AktievorwärtsNachrichten zu DXC Technology Company
    ZEISS und DXC bekräftigen Partnerschaft - Vertrag bis 2030 verlängert (FOTO)

    Böblingen (ots) -

    - DXC unterstützt ZEISS im 24/7 Betrieb
    - KI-Nutzung vorantreiben

    ZEISS, ein weltweit führendes Unternehmen in der Optik- und
    Optoelektronikbranche, und DXC Technology (NYSE: DXC), ein weltweit tätiges
    Fortune-500-Technologieunternehmen, bekräftigen ihre strategische Partnerschaft
    mit einer Vertragsverlängerung bis 2030. Im Rahmen der bereits seit zwanzig
    Jahren laufenden Kooperation unterstützt DXC Technology die Partner von ZEISS
    mit umfassenden Dienstleistungen für das Anwendungsmanagement. Dieser Support
    stellt den Betrieb einer stabilen IT-Plattform sicher, die ZEISS als Grundlage
    für die digitale Transformation und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
    nutzt. Der verstärkte Einsatz von KI bestimmt die künftige Agenda.

    "Wir führen mit DXC Technology eine strategische Partnerschaft auf Augenhöhe -
    die gemeinsame Arbeit erleben wir als vertrauensvoll und sehen uns in guten
    Händen", sagt Carsten Trapp, CIO von ZEISS. "Die Digitalisierungsprojekte machen
    es möglich, unsere IT-Infrastruktur fortlaufend zu optimieren und gleichzeitig
    innovative digitale Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden weltweit
    zugutekommen. Die stabile IT-Plattform ist für uns eine unverzichtbare Basis, um
    an der Spitze einer sich ständig weiterentwickelnden technologischen Innovation
    zu stehen und zu bleiben."

    Externe Erledigung im Tagesgeschäft

    DXC Technology betreut die ZEISS-Systeme mit fast 100 Mitarbeitern rund um die
    Uhr. "Wir haben im Managed Services für ZEISS eine ausgezeichnete Erfolgsquote
    erreicht", sagt Bernd Elsässer, ZEISS-Client Partner und Industrie Direktor
    Manufacturing bei DXC. "Von 100 eingehenden Tickets werden bereits über 95% von
    unserem Team erledigt. Nur die verbleibenden wenigen Tickets gehen in den
    Third-Level-Support der ZEISS-Kollegen." Die Teams von DXC und ZEISS arbeiten
    dabei im Tagesgeschäft eng zusammen. So lässt sich ein reibungsloser Ablauf im
    Servicegeschäft gewährleisten. Die Kunden von ZEISS erhalten so das bestmögliche
    Kundenerlebnis: Aufträge werden umgehend bearbeitet und zeitnah verschickt.

    ZEISS mit DXC Technology auf Wachstumskurs

    ZEISS ist in den letzten Jahren enorm gewachsen und hat zahlreiche Unternehmen
    in verschiedenen Bereichen übernommen. Derzeit arbeiten weltweit 44.000
    Mitarbeiter für das Unternehmen in rund 50 Ländern. Verschiedene
    Tochtergesellschaften befassen sich mit Technologien aus den Bereichen
    Feinmechanik und Optik. DXC bietet sein Fachwissen und seine Fähigkeiten an, um
    unternehmenskritische Systeme für Unternehmen sicher zu betreiben und seine
    Kunden bei Transformations- und Innovationsprojekten zu unterstützen.

    "Wir freuen uns über die seit zwei Jahrzehnten bestehende Partnerschaft mit
    ZEISS, die mit der Vertragsverlängerung bis 2030 ihre erfolgreiche
    Zusammenarbeit bestätigt. Die gemeinsamen Erfahrungen sind eine wichtige Basis,
    um Geschäftsprozesse zuverlässig abzusichern und so neue Geschäftsmodelle mit
    dem Einsatz neuer Technologien zu entwickeln", sagt Bernd Elsässer.

    VIDEO : DXC Technology und ZEISS: https://ots.de/Wfbbjj

    Über ZEISS

    ZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen und
    optoelektronischen Industrie. In den vier Sparten Semiconductor Manufacturing
    Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology und Consumer
    Markets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von 10
    Milliarden Euro (30. September 2023).

    Über DXC Technology

    DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre
    geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu
    modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und
    Skalierbarkeit über öffentliche, private und hybride Clouds zu gewährleisten.
    Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors
    vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services zu implementieren, um neue
    Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis zu
    setzen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen
    Spitzenleistungen erbringen, unter DXC.com.

