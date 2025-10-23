Deutsche Rohstoff: Neue Anleihe mit 6% Zinsen - Jetzt investieren!
Mit einer neuen Anleihe setzt die Deutsche Rohstoff AG auf Wachstum und stärkt ihre Position im globalen Rohstoffmarkt.
Foto: adobe.stock.com
- Deutsche Rohstoff AG platziert eine Anleihe mit einem Kupon von 6,0% p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR, mit einer Laufzeit von 5 Jahren.
- Die Zeichnungsfrist für die Anleihe ist vom 27. Oktober bis 10. November 2025, und sie wird in Deutschland, Luxemburg und Österreich angeboten.
- Der Nettoemissionserlös wird zur Rückführung der US-Kreditlinie und zum Ausbau des Öl- und Gasgeschäfts verwendet, insbesondere im Powder River Basin in Wyoming.
- Für 2025 wird ein Umsatz von 170 bis 190 Mio. EUR und ein EBITDA von 115 bis 135 Mio. EUR erwartet.
- Die Deutsche Rohstoff AG verfügt über hohe Ölreserven mit einem Barwert von 452 Mio. USD und plant, die Liquidität und finanzielle Flexibilität durch die Anleihe zu stärken.
- Der Konzern hat eine bedeutende Beteiligung am Wolframproduzenten Almonty Industries, mit einem Marktwert von über 150 Mio. EUR, und erwartet einen steigenden globalen Ölbedarf.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsbericht Q3 2025, bei Deutsche Rohstoff ist am 14.11.2025.
Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 49,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,53 % im
Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 49,55EUR das entspricht einem Minus von -0,20 % seit der Veröffentlichung.
+1,75 %
-11,18 %
+21,07 %
+21,22 %
+34,20 %
+109,66 %
+569,18 %
+209,19 %
+489,67 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
