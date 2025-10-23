    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCrown Castle AktievorwärtsNachrichten zu Crown Castle

    4,3 Prozent zum fairen Preis

    1549 Aufrufe 1549 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese aussichtsreiche Dividendenaktie wird es nicht mehr lange so günstig geben!

    Der auf Mobilfunkmasten spezialisierte US-REIT Crown Castle hat am Donnerstagabend einen überzeugenden Quartalsbericht präsentiert. Die Aktie zieht an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Crown Castle übertrifft Erwartungen im Quartalsbericht.
    • Prognose angehoben, AFFO steigt auf 4,29 USD/Aktie.
    • Anleger zeigen Interesse, Trendwende könnte bevorstehen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    4,3 Prozent zum fairen Preis - Diese aussichtsreiche Dividendenaktie wird es nicht mehr lange so günstig geben!
    Foto: Franz26 - Pixabay

    Noch sind sie Ladenhüter: Werthaltige Dividendenaktien

    Dividendenaktien stehen bei Anlegerinnen und Anlegern hoch im Kurs – zumindest ihrer Beliebtheit nach, denn mit Blick auf die Kursentwicklung schauen viele Titel auch in 2025 dem Gesamtmarkt hinterher. Gefragte Branchen wie Künstliche Intelligenz überragen Value-Werte hinsichtlich der Aufmerksamkeit und binden somit viel Kapital.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu American Tower!
    Short
    205,57€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 11,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    172,26€
    Basispreis
    1,58
    Ask
    × 10,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das muss für Investoren kein Nachteil sein, im Gegenteil. Denn so gibt es in einem historisch teuer bewerteten Aktienmarkt eine ganze Reihe von Unternehmen, die noch mindestens fair, wenn nicht sogar günstig bewertet sind. Dazu gehört auch der auf Mobilfunkmasten spezialisierte US-REIT Crown Castle.

    Crown Castle übertrifft trotz Einbußen die Erwartungen

    Der hat am Mittwochabend ein zufriedenstellendes Quartalsergebnis vorgelegt und wird dafür mit Kursgewinnen belohnt. Die könnten jetzt der Auftakt zu einer umfangreicheren Erholung sein.

    Gegenüber dem Vorjahresquartal sind die Erlöse leicht gesunken. Mit 1,07 Milliarden US-Dollar erzielte Crown Castle ein um 4,5 Prozent niedrigeres Ergebnis, das die Erwartungen der Expertinnen und Experten jedoch um 20 Millionen US-Dollar übertreffen konnte.

    Die bereinigten Funds from Operations (AFFO) beliefen sich auf 1,12 US-Dollar je Anteilsschein. Das lag zwar wie der Umsatz unter dem Ergebnis von vor 12 Monaten (1,20 US-Dollar) konnte die Prognosen aber um 20 Cent schlagen. Insgesamt erzielte der Konzern Mieteinkünfte in Höhe von 490 Millionen US-Dollar. Daraus wurde ein Nettogewinn von 323 Millionen US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entspricht.

    Prognose angehoben, höhere Mittelzuflüsse erwartet

    Zwar hatte Crown Castle einige nicht verlängerte Leasing-Verträge zu verkraften, die zu Mindereinnahmen von 30 Millionen US-Dollar führten. Diese wurden aber durch höhere Neuabschlüsse sowie vertraglich vereinbarte Mieterhöhungen ausgeglichen.

    Der Immobilieninvestitionsfonds rechnet damit, dass dieser Trend anhalten wird und hat seine Gesamtjahresprognose daher angehoben. Für das Gesamtjahr wird nun mit einem AFFO von 4,29 US-Dollar pro Aktie gerechnet, bislang waren 4,20 US-Dollar prognostiziert. Am Markt hatte man lediglich 3,91 US-Dollar erwartet.

    Die Zukunftspläne des Unternehmens fasste CEO Chris Hillabrant in der Pressemitteilung mit folgenden Worten zusammen: "Um unser organisches Wachstum zu maximieren, während wir unsere Profitabilität als Standalone-Mobilfunkmast-Unternehmen verbessern, investieren wir in unsere Systeme, um die Qualität und Zugänglichkeit von Informationen über Standorte, Verbesserungsprozesse und operative Flexibilität zu steigern und so Effizienzverbesserungen unseres Geschäftes anzustoßen."

    Crown Castle

    -0,71 %
    -0,98 %
    +2,45 %
    -11,77 %
    -12,05 %
    -22,17 %
    -38,14 %
    +10,89 %
    +28,50 %
    ISIN:US22822V1017WKN:A12GN3Indikator:SMA 200 Tage

    Anlegerinnen und Anleger greifen zu, Trendwende zeichnet sich ab

    Mit einem Plus von 7,7 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel gehörte Crown Castle bislang zu den Underperformern am Aktienmarkt. Das dürfte zwar vorerst so bleiben, Anlegerinnen und Anleger zeigen sich aber gewillt, sich auf eine Aufholjagd einzulassen.

    Schon in der US-Vorbörse konnte die Aktie rund 1,5 Prozent zulegen. Diese Gewinne halten aktuell an. Sie kommen für die Aktie genau zur richtigen Zeit, denn damit besteht die Chance, nach der 50-Tage-Linie nun auch die 200-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden, was nach der Korrektur im August zu einer Trendwende führen könnte.

    Fazit: Nach schmerzhafter Dividendenkürzung zurück auf Kurs

    Noch im März hatten Anlegerinnen und Anleger eine schmerzhafte Dividendenkürzung von 32,1 Prozent zu verkraften. Nach bislang 1,565 US-Dollar zahlt Crown Castle quartalsweise nun "nur" noch 1,0625 US-Dollar je Anteil aus, daraus ergibt sich eine Dividendenrendite von 4,3 Prozent – ein noch immer überdurchschnittlicher Wert gerade im Vergleich zu Mitbewerbern wie American Tower und SBA Communications.

    Doch die am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen sowie die angehobene AFFO-Prognose beweisen, dass das Unternehmen grundsätzlich auf Kurs ist. Erst recht nachdem nun weniger Mittel für die Dividende aufgewendet werden müssen und so zum Abbau der Verschuldung zur Verfügung stehen. Wer auf der Suche nach langweiligen, aber zuverlässigen Cashflows für sein Depot ist, kann hier zugreifen.

    Für wen Dividendenkürzungen ein rotes Tuch sind, der sollte sich lieber die Aktien Prologis oder Procter & Gamble ansehen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    4,3 Prozent zum fairen Preis Diese aussichtsreiche Dividendenaktie wird es nicht mehr lange so günstig geben! Der auf Mobilfunkmasten spezialisierte US-REIT Crown Castle hat am Donnerstagabend einen überzeugenden Quartalsbericht präsentiert. Die Aktie zieht an.