Diese aussichtsreiche Dividendenaktie wird es nicht mehr lange so günstig geben!

Dividendenaktien stehen bei Anlegerinnen und Anlegern hoch im Kurs – zumindest ihrer Beliebtheit nach, denn mit Blick auf die Kursentwicklung schauen viele Titel auch in 2025 dem Gesamtmarkt hinterher. Gefragte Branchen wie Künstliche Intelligenz überragen Value-Werte hinsichtlich der Aufmerksamkeit und binden somit viel Kapital.

Das muss für Investoren kein Nachteil sein, im Gegenteil. Denn so gibt es in einem historisch teuer bewerteten Aktienmarkt eine ganze Reihe von Unternehmen, die noch mindestens fair, wenn nicht sogar günstig bewertet sind. Dazu gehört auch der auf Mobilfunkmasten spezialisierte US-REIT Crown Castle.

Crown Castle übertrifft trotz Einbußen die Erwartungen

Der hat am Mittwochabend ein zufriedenstellendes Quartalsergebnis vorgelegt und wird dafür mit Kursgewinnen belohnt. Die könnten jetzt der Auftakt zu einer umfangreicheren Erholung sein.

Gegenüber dem Vorjahresquartal sind die Erlöse leicht gesunken. Mit 1,07 Milliarden US-Dollar erzielte Crown Castle ein um 4,5 Prozent niedrigeres Ergebnis, das die Erwartungen der Expertinnen und Experten jedoch um 20 Millionen US-Dollar übertreffen konnte.

Die bereinigten Funds from Operations (AFFO) beliefen sich auf 1,12 US-Dollar je Anteilsschein. Das lag zwar wie der Umsatz unter dem Ergebnis von vor 12 Monaten (1,20 US-Dollar) konnte die Prognosen aber um 20 Cent schlagen. Insgesamt erzielte der Konzern Mieteinkünfte in Höhe von 490 Millionen US-Dollar. Daraus wurde ein Nettogewinn von 323 Millionen US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entspricht.

Prognose angehoben, höhere Mittelzuflüsse erwartet

Zwar hatte Crown Castle einige nicht verlängerte Leasing-Verträge zu verkraften, die zu Mindereinnahmen von 30 Millionen US-Dollar führten. Diese wurden aber durch höhere Neuabschlüsse sowie vertraglich vereinbarte Mieterhöhungen ausgeglichen.

Der Immobilieninvestitionsfonds rechnet damit, dass dieser Trend anhalten wird und hat seine Gesamtjahresprognose daher angehoben. Für das Gesamtjahr wird nun mit einem AFFO von 4,29 US-Dollar pro Aktie gerechnet, bislang waren 4,20 US-Dollar prognostiziert. Am Markt hatte man lediglich 3,91 US-Dollar erwartet.

Die Zukunftspläne des Unternehmens fasste CEO Chris Hillabrant in der Pressemitteilung mit folgenden Worten zusammen: "Um unser organisches Wachstum zu maximieren, während wir unsere Profitabilität als Standalone-Mobilfunkmast-Unternehmen verbessern, investieren wir in unsere Systeme, um die Qualität und Zugänglichkeit von Informationen über Standorte, Verbesserungsprozesse und operative Flexibilität zu steigern und so Effizienzverbesserungen unseres Geschäftes anzustoßen."

Anlegerinnen und Anleger greifen zu, Trendwende zeichnet sich ab

Mit einem Plus von 7,7 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel gehörte Crown Castle bislang zu den Underperformern am Aktienmarkt. Das dürfte zwar vorerst so bleiben, Anlegerinnen und Anleger zeigen sich aber gewillt, sich auf eine Aufholjagd einzulassen.

Schon in der US-Vorbörse konnte die Aktie rund 1,5 Prozent zulegen. Diese Gewinne halten aktuell an. Sie kommen für die Aktie genau zur richtigen Zeit, denn damit besteht die Chance, nach der 50-Tage-Linie nun auch die 200-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden, was nach der Korrektur im August zu einer Trendwende führen könnte.

Fazit: Nach schmerzhafter Dividendenkürzung zurück auf Kurs

Noch im März hatten Anlegerinnen und Anleger eine schmerzhafte Dividendenkürzung von 32,1 Prozent zu verkraften. Nach bislang 1,565 US-Dollar zahlt Crown Castle quartalsweise nun "nur" noch 1,0625 US-Dollar je Anteil aus, daraus ergibt sich eine Dividendenrendite von 4,3 Prozent – ein noch immer überdurchschnittlicher Wert gerade im Vergleich zu Mitbewerbern wie American Tower und SBA Communications.

Doch die am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen sowie die angehobene AFFO-Prognose beweisen, dass das Unternehmen grundsätzlich auf Kurs ist. Erst recht nachdem nun weniger Mittel für die Dividende aufgewendet werden müssen und so zum Abbau der Verschuldung zur Verfügung stehen. Wer auf der Suche nach langweiligen, aber zuverlässigen Cashflows für sein Depot ist, kann hier zugreifen.

Für wen Dividendenkürzungen ein rotes Tuch sind, der sollte sich lieber die Aktien Prologis oder Procter & Gamble ansehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion