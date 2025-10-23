Schockprognose: Unter 100.000 $? Wie tief Bitcoin jetzt wirklich fallen kann

"Bleiben Sie flexibel und bereit, bei einem Rückgang unter 100.000 zu kaufen, falls es dazu kommt. Es könnte das letzte Mal sein, dass Bitcoin jemals unter 100.000 fällt", schrieb Kendrick in einer Mitteilung. Kurzfristig seien die Liquiditätslage, Gold-Korrelationen und technische Indikatoren entscheidend. So habe sich zuletzt gezeigt, dass ein starker Goldverkauf mit einem kurzfristigen Bitcoin-Anstieg zusammenfiel – ein mögliches Signal für eine Umkehr.

Bitcoin kämpft weiter mit den Folgen seines historischen Rückschlags und notiert am Donnerstag bei rund 109.000 US-Dollar – ein Minus von 13 Prozent gegenüber dem Rekordhoch vom 6. Oktober. Die Erholung bleibt schwach, und die Nervosität am Markt wächst. Geoff Kendrick, Leiter der Digital-Asset-Research bei Standard Chartered, erwartet, dass ein Rückfall unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar "unvermeidlich" sei. Er betonte jedoch, dieser dürfte "nur von kurzer Dauer" sein.

Langfristig bleibt Kendrick bullish: Er prognostiziert 200.000 US-Dollar bis Ende 2025 und 500.000 US-Dollar bis Ende 2028. Auf den Prognosemärkten preisen Händler allerdings eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit ein, dass Bitcoin in diesem Jahr noch unter 100.000 US-Dollar fällt. Für Kurse unter 90.000 liegt die Marktwahrscheinlichkeit bei 33 Prozent.

Auch Coin-Bureau-Mitgründer Nic Puckrin sieht Anzeichen wachsender Skepsis. Die Finanzierungsraten seien in den negativen Bereich gerutscht, während die offenen Positionen steigen. "Das deutet darauf hin, dass Händler überwiegend Short-Positionen eröffnen", erklärte er. Puckrin warnt jedoch, dass gerade in solchen Phasen abrupte Trendwenden möglich seien: "Wenn alle gegen eine Erholung wetten, kommt sie oft genau dann – und die Umkehr wird wahrscheinlich schnell erfolgen."

Unterdessen sorgt der bekannte Charttechniker Peter Brandt für Aufsehen. Er erkennt in der aktuellen Kursstruktur ein mögliches "Broadening Top" – ein sich ausweitendes Kursmuster, das historisch oft am Ende starker Aufwärtstrends auftritt. Brandt verweist auf ein Beispiel aus dem Jahr 1977, als Sojabohnen-Futures nach einer ähnlichen Formation rund 50 Prozent verloren. Sollte sich das Muster bestätigen, drohe Bitcoin ein weiterer markanter Rücksetzer, der auch institutionelle Großanleger wie Strategy (ehemals MicroStrategy) treffen könnte.

Brandt betont jedoch, dass charttechnische Muster lediglich Wahrscheinlichkeiten abbilden. "Sie liefern keine Gewissheit über den künftigen Kursverlauf", erklärt er. Auch ein Broadening Top könne letztlich fehlschlagen oder sich ganz anders entwickeln.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



