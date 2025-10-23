ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt MTU auf 'Outperform' - Ziel 428 Euro
- MTU bleibt "Outperform" mit Kursziel 428 Euro.
- Q3-Bericht übertrifft Erwartungen deutlich.
- Jahresziele dreimal 2023 erhöht, aber Zahlenqualität bemängelt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe mit seinem Bericht für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresziele nun schon zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Er bemängelte aber die Qualität der Zahlen./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 385,1 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,58 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,67 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 449,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 428,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 470,00EUR was eine Bandbreite von +11,28 %/+22,20 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 428 Euro
