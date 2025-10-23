JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence

Lieber gar nichts vor dem spin off, wird nämlich kompliziert. Neben dem spin off ( demerger) führt Unilever noch eine Share Consolidation durch, bei der man Unilever Aktien ausgebucht und dann eine geringere Stückzahl wieder eingebucht bekommt, was zwar den Anteil des Aktionärs am Unternehmen nicht verändert und wohl dafür sorgen soll, dass der Kurs neutral auf den spin off reagiert, aber na ja es ist ungewöhnlich. Es wird also viel herumgebucht werden und man weiß auch nie ganz sicher wie die deutschen Banken damit steuertechnisch umgehen. Da keine große Gefahr besteht, dass einem die Unilever Aktie wegläuft, könnte man sie auch einfach nach dem spin off kaufen, wenn man sie denn will und die Magnum Aktie kann man dann auch kaufen, wenn man sie denn interessant findet. Zumal spin offs die Tendenz haben erst einmal zu fallen, weil Anleger sie verkaufen. Wie auch immer, jeder muss das selbst entscheiden, geschenkt bekommt man hier jedenfalls nichts außer Ein- und Ausbuchungen. Wäre besser gewesen sie hätten einen Käufer für das Eis gefunden. Danach hatten sie ja anfangs gesucht, aber wohl keinen finden können, der einen halbwegs respektablen Preis zahlen wollte.