    JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Unilever auf "Overweight" ein.
    • Kursziel bleibt bei 5400 Pence, Umsatz positiv.
    • Absatzsteigerung ohne Eiscreme-Geschäft betont.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Der Umsatz im dritten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach dem Bericht. Sie betonte die Steigerung der Absatzmenge ohne das Eiscreme-Geschäft./rob/ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:59 / BST

    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 5400 Euro

