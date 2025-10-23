DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten Überlegungen großer Einzelhändlern wie Lidl und Rossmann für einen Einstieg in den deutschen Markt für nicht rezeptflichtige Medikamente seien noch in einem frühen Stadium, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie spiegelten aber ähnliche, frühere Aussagen der Drogeriekette DM wider. Eine Bedrohung für die etablierten Online-Apotheken Redcare und DocMorris sieht Koch dadurch aber nicht. Er betont auch, dass keiner der Einzelhändler den Einstieg ins Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamente erwäge./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 77,65EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 214
Kursziel alt: 214
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
