DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten Überlegungen großer Einzelhändlern wie Lidl und Rossmann für einen Einstieg in den deutschen Markt für nicht rezeptflichtige Medikamente seien noch in einem frühen Stadium, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie spiegelten aber ähnliche, frühere Aussagen der Drogeriekette DM wider. Eine Bedrohung für die etablierten Online-Apotheken Redcare und DocMorris sieht Koch dadurch aber nicht. Er betont auch, dass keiner der Einzelhändler den Einstieg ins Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamente erwäge./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 77,65EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 214

Kursziel alt: 214

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 214,00 € , was eine Steigerung von +174,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer