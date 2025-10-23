STRATEC Aktie unter starkem Abgabedruck - 23.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die STRATEC Aktie. Mit einer Performance von -4,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

STRATEC ist ein führender Anbieter von automatisierten Lösungen für die In-vitro-Diagnostik, spezialisiert auf maßgeschneiderte Analysegeräte und Software. Mit starker Marktstellung in der Laborautomatisierung konkurriert es mit Branchengrößen wie Roche und Siemens. Einzigartig sind die kundenspezifischen Lösungen und strategischen Partnerschaften.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von STRATEC in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,94 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die STRATEC Aktie damit um +0,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von STRATEC -3,75 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

STRATEC Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,78 % 1 Monat -5,32 % 3 Monate +1,94 % 1 Jahr -27,80 %

Informationen zur STRATEC Aktie

Es gibt 12 Mio. STRATEC Aktien. Damit ist das Unternehmen 333,73 Mio.EUR wert.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Zahlen des Diagnostikkonzerns dürfte erneut ein schwaches Quartal mit einem weiter nachlassenden Umsatzwachstum …

STRATEC Aktie jetzt kaufen?

Ob die STRATEC Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STRATEC Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.