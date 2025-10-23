Warburg Research senkt Ziel für Fraport auf 69 Euro - 'Hold'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 74,40 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -2,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,89 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -19,46 %/+14,09 % bedeutet.