    UmweltBank AG / UmweltBank legt erstmals Konzernzwischenabschluss für ...

    Für Sie zusammengefasst
    • UmweltBank erstellt ersten Konzernzwischenabschluss 2025.
    • Ergebnis vor Steuern: +14,8 Mio. Euro, stark gestiegen.
    • Prognose für 2025 bleibt bei +10 bis 15 Mio. Euro.
    OTS - UmweltBank AG / UmweltBank legt erstmals Konzernzwischenabschluss für ...
    Foto: Arne Dedert - DPA

    UmweltBank legt erstmals Konzernzwischenabschluss für das erste Halbjahr 2025 vor
    Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat erstmals einen Konzernzwischenabschluss zum Halbjahr 2025 erstellt. Anlass ist die Einbeziehung der UmweltBank in das Scale-Segment der Deutschen Börse, die mit einem erhöhten Transparenzniveau einhergeht.

    Der Konzern weist im Zwischenabschluss ein Ergebnis vor Steuern von +14,8 Millionen Euro aus (AG: +6,7 Millionen Euro). Das im Vergleich zum AG-Abschluss deutlich höhere Ergebnis ist im Wesentlichen auf den erfolgreichen Vollzug von zwei externen Immobilientransaktionen zurückzuführen.

    Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 auf Konzernebene von +10 bis 15 Millionen Euro vor Steuern bleibt unverändert bestehen (AG: +5 bis 10 Millionen Euro).

    "Mit dem erstmaligen Konzernzwischenabschluss stellen wir die Entwicklung der UmweltBank noch transparenter dar und erfüllen zugleich die erhöhten Anforderungen des Scale-Segments", sagt Vorstandssprecher Dietmar von Blücher

    Der Konzernzwischenabschluss hat keiner Prüfung oder prüferischen Durchsicht unterlegen.

    Weitere Informationen

    Weiterführende Informationen und Konzernzwischenabschluss befinden sich auf der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank (https://www.umweltbank.de/download/1 1544-Verk%C3%BCrzter-Konzernabschluss-und-Konzernzwischenlagebericht-der-UmweltB ank-AG.pdf)

    Über die UmweltBank AG

    Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

    Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse Frankfurt im Marktsegment Scale sowie im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

    Disclaimer

    Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

    Pressekontakt:

    Dr. Florian Wedlich
    Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations

    UmweltBank AG
    Laufertorgraben 6
    90489 Nürnberg

    Tel: 0911 / 53 08 - 1007
    E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
    Internet: http://www.umweltbank.de
    Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

    Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
    Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
    Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6143711 OTS: UmweltBank AG
    ISIN: DE0005570808

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 3,72 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -5,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 153,57 Mio..

    UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3162. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
