UmweltBank AG / UmweltBank legt erstmals Konzernzwischenabschluss für ...

Wieso gibt es eigentlich keinen Aufstand der Aktionäre gegen die Führung der UmweltBank? Seit nunmehr über 2 Jahren sinkt der Kurs kontinuierlich und mit der Not Kapitalerhöhung ist er auf einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Schlimmer war es nur vor sehr langer Zeit.





Auch wenn das Management mit der Aussage wedelt, damit das Kreditgeschäft zu stärken, es muss erstmal her, um die harten Auflagen der BaFin zu erfüllen. Deshalb und nur wegen der Managementfehler - auch und besonders im Kreditbereich - sind die Anforderungen überhaupt so hoch.





Vor kurzem wurde noch behauptet, das Privatkundengeschäft ist die Lösung. Jetzt soll es das Kreditgeschäft wieder retten (als Argument für die KE). Was gilt denn jetzt?





Mir fehlt weiterhin eine klare Strategie der UmweltBank. In der Vergangenheit hat die Bank im Kreditbereich ihr Geld gut verdient. Diese Rolle hat sie nicht mehr. Die jetzige Führung, vor allem für Kredit ist schon ewig an Bord. Es wird Zeit, das gelüftet wird und neue Entscheider das Ruder übernehmen.





Wenn das Kreditgeschäft es richten soll, dann bitte mit neuer Führung und echt mutigen Ideen, um mit anderen Marktplayern gleichzuziehen oder gar besser zu werden. Immerhin war man mal die erste Bank, die PPA finanziert hat. Das hat gezogen. Immos dürften weiterhin schwer gehen und Erneuerbare sind Gemeingut aller Banken, also kaum noch was besonderes um sich in der Marktnische einzurichten. Aus der muss es rausgehen und die Bank sich dem zukünftigen Energiemarkt stellen. Konsequent und nicht mal ein Leuchtturmprojekt fürs Marketing. EEG & Co. waren gestern.





Dazu muss es auch den Mut zu gänzlich neuen Finanzierungen geben. Das sehe ich nicht.





Wenn es also jetzt Kreditgeschäft richten soll, was ist dann mit dem Privatkundenbereich und all den neuen Ideen? Fliegen sie nicht? Selbst wenn die Kundenzahlen steigen, es muss in Ertrag umgemünzt werden. Sonst ist es umsonst.





All das mit der bisherigen Führung meistern zu wollen, die teilweise von vorgestern ist, ist schon echt verwunderlich. All das mit einem so groß gewordenen Personalstamm zu schaffen ist nicht minder anspruchsvoll. Das benötigt echten Mut und auch Schritte, die weh tun. Genau deshalb benötigt es neue Kräfte auf der obersten und womöglich auch auf der zweiten Führungsebene.





Wenn der Kurs nicht so sehr gesunken wäre, würde ich als langjähriger Aktionär mich verabschieden. Eine Kaufempfehlung würde ich erst wieder aussprechen, wenn es echte Neuerungen in der Bank gibt, personell wie auch in Produkten und Dienstleistungen, die sich in einem ordentlichen KGV wiederfinden.